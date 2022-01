Reino Unido congela financiamiento a la BBC y estudiará futuro de tasa universal de la cadena

Reino Unido anunció ayer que congelará el financiamiento de la BBC durante dos años e iniciará un debate sobre la conveniencia de mantener la tasa universal de la cadena en la era de la televisión moderna, lo que provocó las quejas de la oposición por “vandalismo cultural”.

Si bien el gobierno aseguró que no quería “destruir” el “faro” británico de 100 años, la secretaria de Cultura, Nadine Dorries, dijo al Parlamento que no podía recibir más dinero en un momento en que los hogares se veían afectados por el aumento de los impuestos y las facturas de energía.

Creada para educar, informar y entretener, la BBC ha sido admirada en todo el mundo por su producción de noticias, dramas y documentales de alta calidad por parte de locutores como David Attenborough.

La secretaria de Cultura británica, Nadine Dorries, durante su intervención ante el Parlamento, el 17 de enero de 2022. Foto: AFP

Pero en los últimos años ha tenido problemas para navegar las disputas políticas y culturales intensificadas que afectan a Gran Bretaña, en particular sobre el Brexit, y los críticos dicen que su punto de vista metropolitano centrado en Londres falla en franjas del país.

“Nadie tiene la intención de destruir la BBC”, dijo Dorries, miembro del gobernante Partido Conservador. “Es un faro”.

Tim Davie, director general de la BBC, y el presidente, Richard Sharp, dijeron que el congelamiento requeriría decisiones más duras que afectarían a los pagadores de tarifas de licencia.

Dorries dijo que el nuevo acuerdo sobre el gasto de las licencias daría a la BBC unos 3.700 millones de libras (US$ 5.050 millones). Sin embargo, los analistas han dicho que un presupuesto por debajo de la inflación obligará a la corporación a recortar servicios.

Los analistas han dicho que un acuerdo por debajo de la inflación requerirá recortes en la producción de la BBC, que incluye radio global, nacional y local, contenido y transmisión en línea y televisión a pedido.

La BBC, sede de los documentales de historia natural de David Attenborough y de programas de entretenimiento como Strictly Come Dancing o The Graham Norton Show, ha chocado en los últimos años con el gobierno del primer ministro Boris Johnson, y ministros se han quejado de que no ofrece noticias imparciales.

Lucy Powell, la portavoz de cultura de los laboristas de la oposición, dijo al Parlamento que el congelamiento de fondos era un ataque a una de las instituciones más importantes de la vida pública británica, y acusó a Dorries de “vandalismo cultural”.

Fondos congelados

Los boletines de noticias de la BBC registraron algunas de las cifras de audiencia más altas en 20 años durante la pandemia, y sigue siendo más confiable que sus competidores, pero admitió que podría hacer más para ser imparcial.

Según el nuevo acuerdo, la tarifa de la licencia, un impuesto a todos los hogares que poseen televisores, se congelará en 159 libras (US$ 217) al año hasta 2024, antes de que pueda aumentar en línea con la inflación durante cuatro años.

Es necesario formular preguntas serias sobre el futuro de la tarifa de licencia en 2028 y más allá, dijo Dorries, y en particular si un cargo universal con sanciones penales por evasión sigue siendo apropiado cuando el público puede suscribirse a muchas plataformas, como Netflix y Amazon Prime.

Dijo que se estaba iniciando un debate y agregó que aún no se había hecho un análisis de las alternativas.

Sin embargo, el domingo tuiteó que este anuncio de la tarifa de la licencia sería “el último”, diciendo que los días en que las personas mayores podían ser amenazadas por no pagar tenían que terminar.

“Esto es 2022, no 1922″, dijo. “Necesitamos una BBC que mire hacia el futuro y esté lista para enfrentar los desafíos de la transmisión moderna”.