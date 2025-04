Rusia bombardea poblaciones civiles en Ucrania en medio de diálogos de posible alto el fuego

Misiles rusos impactaron el corazón de la ciudad ucraniana de Sumy mientras la gente se reunía para celebrar el Domingo de Ramos, matando al menos a 34 personas, dijeron funcionarios, en el segundo ataque a gran escala que cobra vidas civiles en poco más de una semana.

Los dos misiles balísticos impactaron alrededor de las 10:15 a. m., informaron las autoridades. Las imágenes del lugar mostraron hileras de bolsas negras para cadáveres al costado de la carretera, mientras que se vieron más cuerpos envueltos en mantas de aluminio entre los escombros. Las imágenes de video también mostraron a los bomberos luchando por extinguir los restos de los autos quemados entre los escombros de los edificios dañados.

Entre los muertos había dos niños, según informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en un comunicado. Otras 117 personas resultaron heridas, entre ellas 15 niños.

“Solo una escoria inmunda puede actuar así, arrebatando la vida a la gente común”, declaró el Presidente ucraniano, Volodimyr Zelensky. En un comunicado en redes sociales, indicó que el primer ataque impactó en edificios pertenecientes a una universidad de la ciudad, mientras que el segundo explotó por encima del nivel de la calle.

Ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Sumy. Foto: Europa Press PRIMER MINISTRO DE UCRANIA / X

Al preguntarle sobre el ataque, el Presidente Donald Trump declaró que estaba intentando detener la guerra. “Creo que fue terrible y me dijeron que cometieron un error, pero creo que es algo horrible. Creo que toda la guerra es horrible”, declaró a los periodistas a bordo del Air Force One al regresar a Washington. No aclaró si el ataque fue involuntario.

La cadena CNN explicó que “los misiles Iskander que se dice fueron utilizados son precisos, y el uso de dos de ellos podría sugerir un grado de propósito y malicia, destinados también a alcanzar a los equipos de respuesta inmediata cuando se abalanzan sobre ellos”. “Es poco probable que el Kremlin haya visto su error (esta táctica es ahora tan común) y tal vez un simpatizante esté excusando a Rusia ante el presidente estadounidense”, añadió CNN.

“El ataque del fin de semana fue, para los aliados de Ucrania, un macabro recordatorio de la verdadera intención de Moscú con su invasión: aterrorizar a los ucranianos para que se sometan”, indicó CNN . El objetivo, Sumy, también está en la mira inmediata de Rusia, ya que el Presidente Vladimir Putin afirma buscar una zona de seguridad dentro de Ucrania atacando esta próspera ciudad fronteriza.

El ataque también puso de relieve los escasos resultados que ha dado la incesante labor diplomática de la Casa Blanca. Trump declaró el viernes en redes sociales que Rusia tenía que “ponerse en marcha”, pero no ofreció plazos ni consecuencias explícitas si no lo hacía, aunque se han propuesto aranceles secundarios a sus compradores de petróleo.

En las últimas semanas, los observadores de las Naciones Unidas (ONU) han observado un aumento significativo de los ataques contra los centros urbanos del país. Solo en marzo, la ONU reportó 164 civiles muertos y 910 heridos, un aumento del 50 % con respecto a febrero y del 71 % con respecto a marzo de 2024. El 4 de abril, un nuevo ataque sumió a Ucrania en el luto. En Krivói Rog, la ciudad natal de Zelensky, un atentado con bomba cerca de un parque infantil causó la muerte de 20 personas.

Zelenski exigió una respuesta global al ataque. «Las conversaciones nunca han detenido los misiles balísticos ni las bombas aéreas. Lo que se necesita es una actitud hacia Rusia que un terrorista merece», afirmó.

Otros líderes mundiales también condenaron el ataque, y el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que socavó las conversaciones de paz lideradas por Washington entre las partes.

Los ataques se produjeron un día después de que diplomáticos de alto rango de Rusia y Ucrania se acusaran mutuamente de violar un acuerdo tentativo negociado por Estados Unidos para pausar los ataques a la infraestructura energética, lo que subraya los desafíos de negociar el fin de la guerra de tres años.

Los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países hablaron en eventos separados en el marco del Foro Diplomatico anual de Antalya, un día después de que el enviado estadounidense Steve Witkoff se reuniera con Putin para discutir las perspectivas de paz.

Trabajos de rescate de un edificio de la ciudad de Sumy. Foto: Archivo

“Los ucranianos nos han estado atacando desde el principio, cada día que pasa, tal vez con dos o tres excepciones”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, añadiendo que Moscú proporcionaría a Estados Unidos, Turquía y organismos internacionales una lista de los ataques de Kiev durante las últimas tres semanas.

Su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, refutó esa afirmación y dijo el sábado que Rusia había lanzado casi 70 misiles, más de 2.200 drones explosivos y más de 6.000 bombas aéreas guiadas contra Ucrania, “en su mayoría contra civiles”, desde que aceptó la pausa limitada en los ataques.

Las fuerzas rusas tienen ventaja en Ucrania y Kiev ha advertido que Moscú está planeando una nueva ofensiva de primavera para aumentar la presión sobre su enemigo y mejorar su posición negociadora.

Ucrania ha respaldado una propuesta más amplia de alto el fuego por parte de Estados Unidos , pero Rusia la ha bloqueado eficazmente imponiendo condiciones de gran alcance. Los gobiernos europeos han acusado a Putin de dar largas al asunto.

El teniente general retirado Keith Kellogg, enviado especial de Trump a Ucrania, dijo que el ataque de Sumy cruzó “cualquier línea de decencia” y que la Casa Blanca seguía comprometida a poner fin al conflicto.

Hay decenas de civiles muertos y heridos. Como exlíder militar, entiendo los ataques con objetivos, y esto está mal», dijo.