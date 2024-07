Sobrino de Trump revela arrebatos racistas de su tío en nuevo libro

En un nuevo libro, Fred C. Trump III, sobrino de Donald Trump, da cuenta de los arrebatos racistas del candidato presidencial republicano, justo en momentos en que su campaña busca que evite ataques sexistas o racistas contra la virtual abanderada demócrata, Kamala Harris.

En All in the Family: The Trumps and How We Got This Way, que se publicará en Estados Unidos el próximo martes, se relata cómo en la década de los setenta, Trump usó un insulto racial después de que su auto resultara dañado y él estuviera buscando a alguien a quien culpar.

“Miren lo que hicieron los negros”, escribe Fred Trump, citando a su tío. El autor describió al expresidente como un producto de una educación al estilo Archie Bunker -en alusión al personaje racista y conservador de la serie de televisión All in the Family (1971-1983)-, de “nosotros contra ellos”, en Queens, pero luego señala: “Borracho o sobrio, mi padre nunca usó la palabra N, al menos que yo haya oído. Y yo tampoco”.

Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, calificó el relato de Fred Trump de “noticia completamente inventada y totalmente falsa del más alto nivel”, indicó el diario The New York Times.

Donald Trump luce el parche en su oreja tras el fallido atentado en su contra en Pennsylvania. Foto: Archivo

“Cualquiera que conozca al presidente Trump sabe que nunca usaría ese lenguaje, y este tipo de historias falsas han sido desmentidas por completo”, afirmó Cheung. El republicano ya había sido acusado anteriormente de usar ese insulto mientras era el presentador de su reality show de televisión, algo que él ha negado.

Las acusaciones de racismo han seguido a Trump a lo largo de su vida en los negocios y la política. Según el Times, persisten los rumores de que existe una grabación en la que utilizó la palabra “negra” durante su participación en The Apprentice, el exitoso programa de televisión de la NBC que lo impulsó hacia la política, aunque no ha trascendido nada al respecto. Omarosa Manigault Newman, una concursante afroamericana, ha dicho que ha escuchado una grabación de ese tipo. Trump lo niega.

Desde que ganó la nominación republicana a la presidencia en 2016, durante sus cuatro años en la Casa Blanca y en su tercera campaña presidencial, Trump ha utilizado repetidamente un lenguaje racista y ha enfrentado acusaciones de incitación al racismo. Él ha negado vehementemente todas esas acusaciones.

En 2020, la hermana de Fred C. Trump III, Mary Trump, publicó el bestseller Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man. Al promocionar ese libro, dijo que su tío era “claramente racista” y agregó que lo había escuchado usar un lenguaje racista, “y no creo que eso deba sorprender a nadie dado lo virulentamente racista que es hoy”.

Mary Trump publicará otras memorias este año, sobre la triste vida y la temprana muerte de su padre y del de Fred C. Trump III, Fred Trump Jr., el hijo mayor que, sin embargo, vio a su hermano menor hacerse cargo del negocio familiar.

Según The Guardian, el editor también dijo que Fred Trump III se sintió motivado a escribir por las elecciones de 2024 y sugirió que su libro podría “dar forma a la decisión de una nación”.

El libro no escatima mucho en su descripción de las actitudes de Trump sobre la raza.

Donald Trump habla con los medios de comunicación después de reuniones en la sede del Comité Senatorial Republicano Nacional en Washington, el 13 de junio de 2024. Foto: Reuters

De Queens en los años 1960 y 1970, Fred Trump III dice que era “uno de los lugares más diversos del planeta”, pero también uno de contrastes, entre Jamaica Estates, el barrio blanco acomodado donde vivían los Trump, y las áreas donde vivía mayoría de gente de color.

“Si algo malo le pasó a los residentes de Jamaica Estates”, escribe Fred Trump III, “ellos fueron los que lo hicieron. Es casi seguro que fueron ellos”.

Se plantea una pregunta clave: “Entonces, ¿Donald era racista?”. En ese sentido, recordó que en 1973, Fred Trump Sr., Donald Trump y la compañía Trump fueron demandados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, alegando discriminación racial en los complejos habitacionales de Nueva York.

Fred Trump III escribió: “Fue un período doloroso para la empresa y, por lo tanto, para Donald… toda la publicidad era mala publicidad. La palabra con “r” –racista– se usaba por todos lados”. Los Trump contrademandaron y el caso se resolvió “sin admisión de culpabilidad”, como dijo Donald Trump.

Trump III también abordó el aparente arresto de su abuelo en un mitin del Ku Klux Klan en 1927, que dice sorprendió a la familia cuando se informó recientemente.

Al detallar un incidente de su propia infancia en el que dijo que tres “niños negros de aspecto rudo” le robaron su bicicleta, Fred Trump III comenta que su tío Donald exigió que uno de los niños fuera “castigado” y encerrado.

Partidarios de Donald Trump se manifiestan frente a la Escuela Secundaria Central West Allis el día en que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris celebra un evento de campaña, en West Allis, Wisconsin, el 23 de julio de 2024. Foto: Reuters

Luego citó otro punto crítico en la vida adulta de Donald Trump: el día de 1989 cuando “publicó anuncios de página completa en los periódicos de la ciudad de Nueva York, exigiendo un castigo severo (de hecho, capital) para los Cinco de Central Park“, adolescentes negros encarcelados injustamente por la violación de una mujer blanca. “No puedo decir que me sorprendí”, escribe Fred Trump III. “De repente, estaba de nuevo… en Queens”.

El libro se dio a conocer en momentos en que los líderes republicanos están advirtiendo a los miembros del partido que no utilicen ataques abiertamente racistas y sexistas contra la vicepresidenta Kamala Harris.

En una reunión a puertas cerradas de los republicanos de la Cámara de Representantes el martes, el presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, Richard Hudson, instó a los legisladores a seguir criticando a Harris por su papel en las políticas de la administración Biden-Harris.

“Esta elección se centrará en políticas y no en personalidades”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a los periodistas después de la reunión.

“Esto no es algo personal en lo que respecta a Kamala Harris“, añadió, “y su origen étnico o su género no tienen nada que ver con esto en absoluto”.

Las advertencias llegaron después de que algunos miembros y aliados de Trump comenzaron a calificar a Harris, exfiscal de distrito, fiscal general y senadora, como una contratación “DEI”, una referencia a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.