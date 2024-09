Tenso momento en debate electoral en Brasil: candidato a alcalde de Sao Paulo le pega con una silla a contrincante

Un tenso momento se registró la jornada del domingo en Brasil, cuando en una transmisión en vivo de un debate electoral para la alcaldía de Sao Paulo, el candidato del del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) José Luiz Datena, golpeó con una silla a Pablo Marçal, del partido Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB).

En el debate televisado por el canal TV Cultura, los candidatos se encontraban abordando distintas temáticas relacionadas con sus propuestas. La agresión de dio mientras Marçal, en medio de su exposición, habló del caso de acoso sexual del que fue acusado Datena hace un tiempo.

En concreto, Marçal utilizó un juego de palabras para referirse a Datena: “Aquí hay alguien que es ‘jack’ (palabra que se utiliza para “violador”). Es alguien que está acusado de acoso sexual. Esa persona da pena”, señaló, jugando además con la similitud fonética del apellido del candidato con estas últimas palabras.

Datena aseguró entonces que se trataba de calumnias y lo llamó “pequeño sinvergüenza”. “Esa acusación no ha sido investigada porque no había pruebas. Fue archivada por la Fiscalía. Lo que haces es terrible”, puntualizó.

Sin embargo, Marçal siguió adelante, lo llamó “cobarde” e “idiota” y le retó a pegarle, tal y como había dicho que haría en el marco de debates anteriores. “Queremos saber. Estos días has dicho que querías abofetearme, pero no eres hombre suficiente para eso. No te atreves”, manifestó.

Al escuchar sus declaraciones, Datena reaccionó golpeando en la cabeza con una silla a su rival. Tras el tenso momento, el presentador derivó la transmisión a una pausa comercial.

En tanto, el candidato Datena fue expulsado del debate, mientras que Marçal fue trasladado a un hospital para ser sometido a un examen médico.

Tras el receso televisivo, el debate continuó con los otros cuatro candidatos presentes, ante la conmoción del público. “Señoras y señores, vamos a los titulares tras la peor escena jamás vista en un debate. Les pido que se comporten para que podamos terminar bien el debate”, indicó el conductor Leao Serva.

En cuanto al estado de salud de Marçal, el canal G1 reportó que el candidato presentaría una costilla rota a causa del impacto de la silla, sin embargo, esa situación no ha podido ser confirmada.