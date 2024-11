Testigo asegura que el elegido por Trump para fiscal general tuvo relaciones sexuales con una joven de 17 años

Una testigo le dijo al Comité de Ética de la Cámara de Representantes que vio a Matt Gaetz teniendo relaciones sexuales con una joven de 17 años en una fiesta en 2017, mientras servía en el Congreso, afirmó el lunes un abogado de la mujer.

La mujer y otro testigo también dijeron al panel que Gaetz, elegido por el presidente electo Donald Trump para fiscal general, les pagó a cambio de sexo, dijo Joel Leppard, el abogado que representa a las dos mujeres.

Leppard detalló que sus clientes, que no se han manifestado públicamente, recibieron los pagos a través de Venmo y PayPal.

Gaetz ha negado durante mucho tiempo haber tenido relaciones sexuales con un menor cuando era adulto o haber pagado por sexo. El lunes, el portavoz de transición de Trump, Alex Pfeiffer, dijo que Gaetz es “el hombre adecuado para el trabajo y pondrá fin a la militarización de nuestro sistema de justicia”. Pfeiffer añadió que las acusaciones eran infundadas y “tenían la intención de descarrilar la segunda administración Trump”.

El panel de la Cámara investigó las acusaciones y en junio dijo que había hablado con más de una docena de testigos, emitido 25 citaciones y revisado miles de páginas de documentos. Esperaba publicar un informe sobre sus hallazgos la semana pasada, pero no lo hizo después de que Gaetz renunció al Congreso para buscar la nominación de fiscal general.

El representante estadounidense Matt Gaetz sube las escaleras del Capitolio, en Washington, el 30 de septiembre de 2023. Foto: Reuters

Los detalles del testimonio, informado anteriormente por ABC News, surgieron mientras el panel está deliberando qué hacer con su informe y se espera que se reúna el miércoles para discutir los próximos pasos, según una persona familiarizada con el asunto. El comité aún podría publicarlo, si la mayoría de sus miembros votan a favor.

En las dos semanas desde que Trump ganó la presidencia, ha tomado medidas para dotar a su gabinete y al personal de la Casa Blanca de personas leales, algunas de las cuales tienen poca experiencia con las agencias que tienen la tarea de dirigir. Ha rechazado principalmente a los republicanos del establishment, a quienes culpa de frustrar sus objetivos para el primer mandato. Gaetz y Pete Hegseth, el elegido de Trump para dirigir el Pentágono, han enfrentado acusaciones de conducta sexual inapropiada que amenazan con empantanar sus nominaciones. Hegseth mantiene su inocencia y dijo que la mujer en esa situación fue la agresora, según su abogado.

La selección de Gaetz, en particular, un belicoso aliado de Trump y crítico vocal del Departamento de Justicia, sorprendió a los legisladores. Los republicanos del Senado advirtieron que Gaetz tendría dificultades para obtener el apoyo necesario para la confirmación y que enfrentaría un escrutinio por las acusaciones de conducta sexual inapropiada. El Departamento de Justicia también investigó si Gaetz participó en el tráfico sexual de un menor, una investigación que comenzó durante el primer mandato de Trump y terminó el año pasado, sin cargos penales. Gaetz ha negado haber actuado mal y ha dicho: “Toda investigación sobre mí termina de la misma manera: mi exoneración”.

Matt Gaetz asiste a un mitin de campaña de Donald Trump en Henderson, Nevada, el 31 de octubre de 2024. Foto: Reuters

El informe de ética de la Cámara podría publicarse mediante una votación del pleno de la Cámara, si un legislador utiliza un proceso que esencialmente demuestre que las acusaciones contra Gaetz impugnaron la dignidad y la integridad de la Cámara. Eso obligaría al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Louisiana), a programar una votación dentro de dos días.

Johnson dijo la semana pasada que el panel no debería publicar su informe, y que la Cámara liderada por el Partido Republicano podría votar para posponer el asunto por mayoría simple, pero los republicanos no podrían permitirse perder no más de tres votos si todos los demócratas se opusieran.

Cuando se le preguntó el lunes si actuaría para mantener el informe confidencial en caso de que el comité votara a favor de publicarlo, Johnson dijo: “El speaker no tiene ese poder”.

En general, es raro que surjan votos en el pleno de la Cámara que no cuenten con el apoyo de los líderes de la Cámara. La Cámara votó en la década de 1990 para forzar la divulgación de una lista, compilada por el panel de ética, de legisladores que habían realizado sobregiros en el banco de la Cámara.

La mujer que asegura haber visto a Gaetz teniendo relaciones sexuales, le dijo al Comité de Ética que presenció el episodio en julio de 2017, cuando Gaetz era un legislador novato, según su abogado. Caminó hacia el área de la piscina de una casa y vio a Gaetz con su amiga, que tenía 17 años en ese momento, comentó Leppard.

John Clune, abogado de la joven de 17 años, dijo en X que apoyaba la publicación inmediata del informe y calificó la elección de Gaetz como fiscal general como “un acontecimiento perverso en una serie de acontecimientos verdaderamente oscuros”.

“Ella era una estudiante de secundaria y había testigos”, indicó Clune.

Leppard dijo que sus clientes proporcionaron detalles al comité sobre las reuniones a las que asistieron con Gaetz desde julio de 2017 hasta enero de 2019. Los eventos, que involucraron sexo y drogas, incluyeron fiestas, eventos políticos y viajes a las Bahamas y Nueva York, señaló Leppard.

“El público merece saber que lo que todos experimentamos fue real y realmente sucedió”, dijo una de las mujeres en un comunicado compartido por Leppard.

Traducido del inglés por LT Mundo.