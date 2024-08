Tras declararse en “clandestinidad”: María Corina Machado lidera movilización en Caracas en contra de Maduro

Este sábado, ha tenido lugar una nueva jornada de manifestaciones en Venezuela, a raíz del descontento producido por los resultados de la elección presidencial del pasado 28 de julio, donde se declaró la reelección de Nicolás Maduro en el cargo, en medio de cuestionamientos por un posible fraude electoral.

La líder opositora, María Corina Machado, realizó una convocatoria para salir a manifestarse “en todas las ciudades de Venezuela” este 3 de agosto desde las 10:00 am. “Hoy tenemos más fuerza que nunca. Seguimos avanzando hasta el final”, consignó a través de su cuenta de X.

En ese sentido, Machado se hizo presente en la movilización que está sucediendo Caracas, capital venezolana. “Nosotros no promovemos la violencia y salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta cívica”, expresó la líder opositora en el lugar.

Cabe señalar que este jueves, en una columna de opinión publicada por el Wall Street Journal, Machado aseguró que su vida corre peligro y que ella junto a su equipo se encuentran en la “clandestinidad”.

“Escribo esto desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, mi libertad, la de mis compatriotas y de la dictadura liderada por Nicolás Maduro”, señaló en el medio citado.

Durante la semana se han mantenido masivas protestas en múltiples ciudades de Venezuela, las que, según organismos de derechos humanos de aquel país, han dejado al menos 11 personas muertas y 40 heridos, además de 749 detenidos.