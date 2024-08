María Corina Machado afirma que teme por su vida y que se encuentra en la “clandestinidad” junto a su equipo

La líder de la oposición María Corina Machado firmó una columna de opinión publicada por el Wall Street Journal, en la que aseguró que su vida corre peligro y que ella junto a su equipo se encuentran en la “clandestinidad”.

“Escribo esto desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, mi libertad, la de mis compatriotas y de la dictadura liderada por Nicolás Maduro”, manifestó en el medio citado.

Machado aseguró que “el régimen hizo todo lo posible para sabotear y descarrilar nuestra campaña” y zanjó que “sabíamos que el gobierno de Maduro iba a hacer trampa. Sabemos desde hace años qué trucos utiliza el régimen y sabemos perfectamente que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está totalmente bajo su control. Era impensable que Maduro reconociera su derrota”.

Foto: REUTERS/Gaby Oraa

Y añadió que “las fuerzas de seguridad del Estado han matado al menos a 20 venezolanos, encarcelado a más de 1.000 y causado once desapariciones forzadas en las manifestaciones. La mayor parte de nuestro equipo está escondido”.

La líder opositora fue amenazada por el presidente del Parlamento y jefe de campaña de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, quien afirmó que “con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Y con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando no solamente contra los malandros drogadictos, sino contra sus jefes, los que les ordenaron y les pagaron, no solamente contra María Corina Machado que tiene que ir presa”.

La publicación de Machado se da a cuatro días de las elecciones presidenciales en Venezuela, que fueron duramente cuestionados por organismos internacionales y diferentes líderes mundiales. Tal como lo hizo el Centro Carter, uno de los veedores acreditados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que declaró que la elección presidencial en el país sudamericano “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.