Presidente del Parlamento venezolano pide prisión para María Corina Machado y Edmundo González

En una sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela este martes, dos días después de las elecciones presidenciales, el presidente del Parlamento y jefe de campaña de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, dijo que la líder de la oposición María Corina Machado debe estar “presa” y pidió lo mismo para el candidato de ese sector, Edmundo González Urrutia.

“Con el fascismo no se pueden tener contemplaciones, no se dialoga, no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se le perdona”, sentenció Rodríguez durante la sesión del Parlamento donde se aprobó por mayoría calificada el “Proyecto de Acuerdo en Reconocimiento a los resultados Electorales de las Elecciones Presidenciales del 28 de julio de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela”.

La líder opositora María Corina Machado y el candidato del sector, Edmundo González, se dirigen a sus partidarios tras las elecciones, en Caracas, el 30 de julio de 2024. Foto: Reuters

.“Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Y con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando no solamente contra los malandros drogadictos, sino contra sus jefes, los que les ordenaron y les pagaron, no solamente contra María Corina Machado que tiene que ir presa, no, contra Edmundo González Urrutia porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad, él sabía de estos planes, igual que ella, así como esos comandos, que no eran comandos de campañas sino de acción violenta y de intentar una guerra civil”, denunció.

Durante su derecho de palabra, Rodríguez detalló que, en los recorridos que hicieron por varias ciudades de Venezuela, María Corina Machado, inhabilitada para optar a cargos públicos, y su delfín, el candidato Edmundo González, no buscaban convencer a los electores con argumentos para que se decidieran por su opción.

“Iban a sembrar sus células violentas, a poner el dinero, a distribuir la droga que se iba a utilizar cuando decidieran quitarse los ropajes de bondad y religiosidad y mostrarse como son como unos demonios, unos asesinos, unos violentos extremos”, aseveró.