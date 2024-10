Trump gana terreno a dos semanas de elecciones y supera a Harris en proyecciones por primera vez desde agosto

A dos semanas del desenlace, las encuestas sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos empiezan a quedarse sin margen para acercarse a un claro ganador. Y no solo eso. También muestran lo inestable del escenario. De hecho, luego de aparentemente ganar terreno en la recta final de cara a los comicios del 5 de noviembre, las chances del candidato republicano Donald Trump de salir victorioso parecen ser mayores que las de su rival demócrata, Kamala Harris, por primera vez desde agosto, según muestran algunas proyecciones.

En el modelo probabilístico de FiveThirtyEight (538), un agregador de encuestas que tiene en cuenta una serie de variables, la demócrata aparecía con ligero favoritismo desde el 8 de agosto. Sin embargo, en su última actualización, realizada el viernes pasado, el sitio muestra que Trump dio la vuelta por primera vez.

“Por primera vez desde que 538 publicó su pronóstico para las elecciones presidenciales de la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, Trump ha tomado la delantera (aunque por muy poco) sobre Harris. A las 3 p.m. hora del este del 18 de octubre, nuestro modelo le da a Trump una probabilidad de 52 en 100 de ganar la mayoría de los votos del Colegio Electoral. El modelo le da a Harris una probabilidad de 48 en 100″, señala el sitio.

La razón de este giro la explica el propio agregador de encuestas. “El cambio en la suerte de los candidatos se produjo después de que un lento goteo de encuestas mostrara que la carrera se estaba ajustando en los campos de batalla del norte y del Cinturón del Sol (región que se extiende desde la costa atlántica del Sureste hasta la costa pacífica del Suroeste). En nuestro pronóstico del voto popular en Pennsylvania, la carrera ha pasado de una ventaja de 0,6 puntos para Harris el 1 de octubre a una ventaja de 0,2 puntos para Trump; en Michigan, una ventaja de 1,8 puntos para Harris ahora es de solo 0,4 puntos; y en Wisconsin, una ventaja de 1,6 puntos para Harris ahora es un empate exacto entre los dos candidatos. Mientras tanto, Arizona y Georgia han pasado de ser estados indecisos a estados con una tendencia ‘inclinada hacia los republicanos’”, detalla.

Ciudadanos marcan sus boletas en un sitio de votación anticipada dentro del complejo Greensboro Coliseum, en Greensboro, Carolina del Norte, el 22 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Pero FiveThirtyEight, de todos modos, hace una advertencia. “Puede que sientas la tentación de exagerar el hecho de que nuestro pronóstico ‘cambie’ de bando a Trump, pero es importante recordar que una probabilidad de 52 en 100 para Trump no es tan diferente de una probabilidad de 58 en 100 para Harris: ambas son poco más que un lanzamiento de moneda para el candidato principal. Si bien es innegable que Trump ha ganado algo de terreno en las últimas dos semanas, unas cuantas encuestas positivas para Harris podrían fácilmente ponerla nuevamente en el ‘liderazgo’ mañana. Nuestra caracterización general de la carrera –que es un empate– permanece inalterada”, recordó G. Elliott Morris, director editorial de análisis de datos del sitio.

Y, de hecho, en una primera actualización este martes, 538 aseguraba que tanto Trump como Harris tenían una probabilidad de 50 en 100 de ganar la mayoría de los votos del Colegio Electoral, agregando que había una probabilidad de menos de 1 en 100 de que no haya un ganador del Colegio Electoral. Sin embargo, en una nueva actualización durante la jornada, el republicano registraba una probabilidad de 51 en 100 de ganar, mientras que para la demócrata era de 49 en 100.

Según Nate Cohn, analista político jefe para The New York Times, con las encuestas tan ajustadas, el término “liderazgo” realmente necesita estar entre comillas. “Las encuestas simplemente no son lo suficientemente precisas como para que una ventaja de 0,2 puntos transmita información significativa. A todos los efectos, la carrera está empatada”, sostiene.

Donald Trump y Kamala Harris en el debate presidencial realizado en Filadelfia, el 10 de septiembre de 2024.

Para graficarlo, apunta que Harris y Trump están esencialmente empatados (ninguno de los candidatos está por delante ni siquiera por un solo punto) en el promedio de encuestas de The New York Times en cinco estados críticos en disputa: Pennsylvania, Michigan, Nevada, Wisconsin y Carolina del Norte. “En Carolina del Norte, Pennsylvania y Michigan, ninguno de los candidatos ‘lidera’ siquiera por más de dos décimas de punto porcentual. De manera realista, ninguno de los dos puede ganar la presidencia sin ganar al menos uno de estos estados”, afirma.

Pese a este persistente empate, Cohn ve “una pequeña luz a favor de Trump”. La razón: “A nivel nacional, Harris ahora está por delante por sólo 1 punto en nuestro promedio, su ventaja más pequeña desde la convención demócrata. La mayoría de las principales encuestas nacionales han mostrado un cambio hacia Trump desde sus encuestas anteriores”.

Y agrega: “Junto con las encuestas de la semana anterior, el balance de la evidencia sugiere que Trump ha ganado algo de terreno. No se debe exagerar el tamaño de sus ganancias (estamos hablando de un punto más o menos), pero de todos modos ha sido suficiente para que la carrera esté más o menos verdaderamente empatada. Cualquier ventaja que Harris pudiera haber tenido se ha desvanecido”.

Según las proyecciones de la revista The Economist, las posibilidades de Trump de ganar son actualmente del 54%, un aumento de 6 puntos porcentuales en comparación con la semana pasada. En el modelo del estadístico Nate Silver, el republicano también pasó al frente, con un 50,2% de posibilidades de vencer, apunta Folha de Sao Paulo.

Kamala Harris asiste a una conversación con la exrepresentante republicana Liz Cheney en Brookfield, Wisconsin, el 21 de octubre de 2024. Foto: Reuters

Una de las principales hipótesis para este cambio a favor del republicano, sostiene el diario brasileño, es la falta de eventos importantes en el último mes. “Los mejores momentos de Kamala fueron tras la convención demócrata y el debate con Trump. Pero, en las últimas semanas, el expresidente ha tenido más éxito que su oponente a la hora de pautear las noticias”, asegura.

“A pesar de los esfuerzos de la campaña demócrata por exponer más a la vicepresidenta, que incluso concedió una entrevista a la poco amigable Fox News, sigue teniendo dificultades para recuperar el impulso ascendente de los primeros días de campaña. Las entrevistas tampoco produjeron los momentos virales deseados por los estrategas para perforar la burbuja conservadora”, detalla.

“Más allá de todo esto, existe la sospecha de que, si bien las encuestas pueden ser mejores esta vez, todavía puede haber algo así como un punto extra para Trump en los estados clave que no se está capturando por completo”, escribió el analista Kyle Kondik de Crystal Ball de Sabato. “Si a eso le sumamos un sesgo en el Colegio Electoral que probablemente todavía beneficie a Trump, aunque tal vez no tanto como en 2020, tal vez se puedan explicar mejor las ‘vibraciones’ pro-Trump de la última semana o dos. Pero todo esto también puede ser solo ruido: Harris probablemente tenga un ‘techo’ más alto que Trump, pero su capacidad para alcanzarlo sigue siendo una pregunta legítima”, concluyó.