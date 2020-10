Trump sería dado de alta “tan pronto como” este lunes y funcionarios contagiados suman 14

“Realmente aprecio a todos los fanáticos y seguidores fuera del hospital. El hecho es que realmente aman a nuestro país y están viendo cómo lo hacemos ¡MÁS GRANDE QUE NUNCA ANTES!”, tuiteó hoy domingo Donald Trump desde el hospital Walter Reed, donde se encuentra desde el viernes. Más tarde, publicó a través de la misma red una encuesta que señalaba que, pese a estar internado, superaba por un punto a su contrincante demócrata, Joe Biden, y un video donde aseguraba que había aprendido mucho sobre el coronavirus, y que esta era “la verdadera escuela”.

“Me siento mucho mejor ahora”, decía Trump en un video publicado en su cuenta de Twitter la noche del sábado. Sin embargo, las declaraciones contradictorias del equipo médico han generado confusión.

En su informe diario sobre el estado de salud del mandatario republicano, el equipo médico que lo atiende señaló hoy que Trump estaba mejorando y que incluso podría volver a la Casa Blanca tan pronto como este lunes.

Los médicos informaron que le suministraron oxígeno dos veces a Trump, el jueves y el viernes, y que también le habían administrado dexametasona, un esteroide que ha demostrado ser eficaz en pacientes hospitalizados de mayor gravedad, que requieren ventilación u oxígeno, pero no en pacientes menos enfermos, lo que volvió a sembrar dudas sobre el estado real del mandatario.

“El paciente sigue mejorando. Se ha mantenido sin fiebre desde el viernes por la mañana y sus signos vitales están estables”, dijo el doctor Sean Dooley a los periodistas desde el hospital militar Walter Reed, donde se encuentra el mandatario desde el vie rnes.

También se informó que Trump está recibiendo un tratamiento experimental, REGN-COV2 de la compañía biotecnológica Regeneron, además de zinc, vitamina D, melatonina y aspirina.

El mismo mandatario ha señalado que los próximos días serán claves. “Dentro de unos días supongo que será la verdadera prueba, así que veremos qué pasa”, dijo el sábado con tono de cansancio.

Sin embargo, el mandatario se ha mostrado optimista sobre su estado, o al menos eso ha intentado hacer ver la Casa Blanca. “¡Muchas gracias!”, tuiteó hoy en la mañana Trump, agradeciendo a sus partidarios que se reunieron afuera del hospital Walter Reed ondeando banderas de su candidatura en señal de apoyo. La Casa Blanca, por su parte, difundió unas imágenes con el objetivo de mostrar que el líder republicano sigue trabajando desde el hospital. Sin embargo, varios medios acusaron a la administración, tras hacer zoom a las imágenes, de manipularlas para hacer parecer que estaba firmando documentos, cuando en realidad eran hojas en blanco.

Así, el fin de semana estuvo marcado por incoherencias en las evaluaciones del estado de salud de Trump. El sábado en la mañana, un equipo de médicos de la Casa Blanca dijo que Trump estaba mejorando e incluso estaba hablando de volver.

El jefe de gabinete, Mark Meadows, entregó declaraciones bastante menos optimistas minutos más tarde. “Los signos vitales del Presidente en las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas en términos de su cuidado. No nos encontramos todavía en un camino claro hacia una recuperación completa”, dijo el funcionario. Sin embargo, Meadows -que había pedido no ser identificado al dar sus declaraciones iniciales- dijo más tarde a Reuters que Trump lo estaba haciendo “muy bien” y que “los médicos están muy contentos con sus signos vitales”. Un asesor del mandatario, que habló bajo condición de anonimato, señaló que el Presidente no habría estado muy contento al enterarse de los primeros comentarios de Meadows.

Por otro lado, funcionarios en Washington dijeron en reiteradas ocasiones que el traslado a Walter Reed había sido una medida preventiva. Sin embargo, en una entrevista con Fox News transmitida el sábado en la noche, Meadows dijo que el estado de salud del mandatario republicano el viernes era mucho peor de lo que se había dado a conocer. Así, señaló que los médicos recomendaron al Presidente trasladarse al hospital luego de notar que tenía fiebre y que su nivel de oxígeno en la sangre disminuía rápidamente.

El doctor de la Casa Blanca, Sean Conley, dijo el sábado desde el hospital militar que Trump no había tenido problemas para respirar, por lo tanto, no se le había suministrado oxígeno en Walter Reed. Además, declinó comentar sobre la posible alta de Trump y, en un comunicado difundido horas más tarde, dijo que el Presidente “aún no está fuera de peligro”, pero que su equipo veía la situación con cauteloso optimismo.

Con el líder republicano fuera de la campaña indefinidamente, su equipo anunció la “Operación MAGA (Make America Great Again)”, que contará con la presencia del vicepresidente Mike Pence -que debatirá con la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, el miércoles- y los hijos mayores de Trump, Donald Jr. y Eric, quienes se encargarán de la campaña presencial durante esta semana.

El candidato demócrata Joe Biden, por su parte, quien había evitado criticar directamente a Trump durante un evento de campaña en Michigan el viernes, tomó un tono más agresivo el sábado. “Estoy en un pequeño aprieto, porque no quiero estar atacando al Presidente y a la primera dama ahora”, dijo Biden, agregando que esperaba que Trump y su esposa Melania se recuperaran completamente. Sin embargo, calificó la respuesta de Trump a la pandemia de “intolerable” y criticó el comentario del Presidente en una entrevista hace unos meses, en la que dijo “es lo que es” cuando se le preguntó sobre el número de muertos en su país.

Los altos funcionarios contagiados suman 14, y la lista se podría ampliar luego de un sorpresivo paseo. “El Presidente Trump tomó una pequeña caravana de última hora para saludar a sus seguidores afuera y ahora ha regresado a la suite presidencial dentro de Walter Reed”, anunció hoy el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere.