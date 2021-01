Trump: su nuevo e incierto futuro en Florida

El pasado 8 de enero, en su último tuit antes que Twitter suspendiera permanentemente su cuenta por temor a que pudiera utilizarla para provocar más violencia después del asalto al Capitolio protagonizado dos días antes por sus seguidores, Donald Trump anunció por esa red social que no asistiría a la ceremonia de cambio de mando de Joe Biden.

“Para todos aquellos que han preguntado, no iré a la Inauguración del próximo 20 de enero”, escribió el Mandatario saliente de EE.UU., confirmando lo que varios medios locales esperaban. Estos mismos informaron ayer que el republicano partirá de Washington el miércoles por la mañana, horas antes de la toma de posesión de su sucesor demócrata. Volará a su club Mar-a-Lago en Florida, donde tiene la intención de instalarse con un pequeño grupo de colaboradores.

Así, al menos, lo aseguró ayer la agencia Bloomberg, que citando personas familiarizadas con el asunto, señaló que Trump tiene la intención de vivir en el complejo de Palm Beach, donde se espera que varios miembros de su actual equipo de la Casa Blanca trabajen para él o su yerno, Jared Kushner, una vez culminada su presidencia. En todo caso, las fuentes enfatizaron que Trump no les ha informado sus planes ni ha dicho públicamente qué hará después de abandonar la Casa Blanca.

Pero Kushner, asesor principal del gobernante, planea vivir al menos parte del tiempo en Miami con su esposa, Ivanka Trump, según Bloomberg. Los colaboradores de Trump que planean trabajar para él después de dejar la Casa Blanca incluyen a Nick Luna, director de Operaciones de la Oficina Oval; Molly Michael, asistente adjunta de Trump; y Cassidy Hutchinson, asistente del jefe de gabinete, Mark Meadows, dijeron las personas. La esposa de Luna, Cassidy Luna, asistente adjunta del Presidente, tiene la intención de trabajar para Kushner.

Y si bien aún no se confirma oficialmente si Trump se mudará a Miami, sus vecinos ya se oponen a ese eventual traslado. Un abogado que representa a varios de ellos ha exigido que Palm Beach declare que el Presidente saliente no puede vivir en Mar-a-Lago, citando un acuerdo que hizo con la ciudad a principios de la década de 1990 cuando convirtió la propiedad de una residencia privada a un club privado, según el diario The Washington Post. Hasta ahora, no se sabe que la ciudad haya hecho nada que impida a Trump vivir allí.

Trabajadores caminan con carretillas de mano más allá del ala oeste de la Casa Blanca, mientras las oficinas en el complejo de la Casa Blanca están siendo empacadas, el viernes 15 de enero de 2021 en Washington. (Foto AP / Gerald Herbert)

A la espera de cómo se resuelva el proceso de impeachment en el Senado, que eventualmente podría derivar también en una votación que lo inhabilite para postularse nuevamente como candidato presidencial, Trump parece enfocado en las elecciones de 2024. “Tiene la base más leal de cualquier Presidente en la historia moderna y un ejército de millones de votantes. Ningún republicano en su sano juicio lo desafiaría”, escribió el columnista de The Washington Post, Marc A. Thiessen, tras los comicios de noviembre. Pero eso fue antes de que su vicepresidente Mike Pence se rebelara contra él y no respaldara su plan de no certificar el triunfo de Biden en el Colegio Electoral. Desde ese incidente muchos han volcado su mirada hacia Pence como eventual carta republicana para 2024.

Según The New Yorker, Trump ha sobrevivido a un juicio político, 26 acusaciones de conducta sexual inapropiada y un estimado de 4.000 demandas. ¿Tendrá inmunidad procesal tras dejar la presidencia? En víspera de las elecciones de noviembre, Lawrence Douglas, profesor de Derecho en el Amherst College y autor del libro Will He Go? (¿Se irá?), dijo a La Tercera que no, “a menos que se indulte a sí mismo, un acto que invitaría a cuestionar su validez constitucional”. A comienzos de mes, The New York Times señaló que el Presidente había insinuado a sus colaboradores que tenía intenciones de otorgarse un indulto a sí mismo en los últimos días de su mandato.

Tras la derrota de Trump en noviembre, March Fisher, editor senior de The Washington Post y coautor del libro Trump revealed (2016), comentó sobre el futuro del republicano fuera de la Casa Blanca. “Seguirá adelante, probablemente para iniciar un nuevo negocio, tal vez en los medios o la televisión”, señaló entonces a La Tercera. Según el portal Axios, Trump quiere crear su propio canal digital de televisión por internet, en un intento de restar influencia a la que fue su cadena favorita durante casi toda su administración, Fox News. “Planea destrozar a Fox. De eso no hay duda”, dijo una fuente cercana al Mandatario.