“¿Una denuncia por violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer?”: Tamara Pettinato se defiende tras filtración de video con Alberto Fernández

Tamara Pettinato, la conductora y actriz, que apareció en un reciente video bebiendo cerveza en la Casa Rosada junto al expresidente de Argentina, Alberto Fernández, utilizó su cuenta de Instagram para defenderse de los ataques y aclarar el contexto en el que se dieron las imágenes.

El video, grabado por el propio Fernández, salió a la luz poco después de que este fuera demandado por su ex pareja, Fabiola Yáñez, ante la justicia por maltrato físico y sicológico. En el video -difundido por el medio trasandino LN+ el pasado jueves- se puede ver a Pettinato junto a Fernández, en actitud cómplice. “Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza, podés decirme algo lindo”, le comenta el exmandatario. “Sos una gran persona y yo te quiero un montón y siempre te voy a querer, y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos?”, le responde ella.

“En los últimos días fui víctima de una campaña de hostigamiento producto de la publicación de un video de carácter privado en el que aparezco filmada por el ex presidente Alberto Fernández”, señaló la conductora a través de sus redes sociales, agregando que “desde que se publicó estoy siendo blanco de innumerables acosos y amenazas referidas a mi vida privada plagadas de mentiras e información falsa. Algunas se pueden ver en medios de comunicación y redes sociales. Otras llegan vía mensajería privada con mensajes intimidatorios haciendo mención también a posibles nuevas difusiones”.

En la ocasión, Pettinato también responde a los cuestionamientos que apuntan a que la cita habría tenido lugar en plena cuarentena señalando que “las imágenes corresponden a un almuerzo que tuve con el ex presidente luego de realizar una entrevista en Casa Rosada en el marco de un trabajo documental para la televisión china sobre las relaciones de ese país con la Argentina en enero del año 2022. No había restricciones sanitarias en ese momento”, a la vez que explica que “Resulta obvio que conozco al ex presidente y tenía un vínculo de confianza con él. Sin embargo una cosa no quita la otra. Lo que se dice de las circunstancias en las que se grabaron esas imágenes es falso. Me están usando”.

“No soy ingenua y trabajo en los medios hace más de 20 años, ahora ¿No es una obviedad que están desviando el foco de atención? ¿Resulta que una denuncia por violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer?”, agrega la conductora.

Finalmente, Pettinato aclara el trabajo que realizó para la Secretaría de Comercio de la Nación, señalando que fue contratada por una productora privada. “No me acomodó ni recomendó nadie. Es el único trabajo en relación con el Estado que tuve. Duró UN solo día en noviembre de 2022. Nunca le saqué beneficio a mi vínculo con el ex presidente”.

“Que ironía. ¿Se defiende a una víctima de violencia de género mediante su revictimización? ¿Se le protege atacando, cosificando y denigrando a otra mujer? La hipocresía y la mentira al servicio del poder machista”, concluye Pettinato, a la vez que agradece a quienes le han mandado mensajes de apoyo.