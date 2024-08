Risas, cerveza y carta de amor en la Casa Rosada: el nuevo escándalo que protagoniza Alberto Fernández

Cuando los argentinos aún no salían del asombro, rabia e indignación causados por la denuncia por violencia de género efectuada por la ex primera dama argentina Fabiola Yáñez en contra de Alberto Fernández, que en las últimas horas se vio reforzada por la publicación de fotografías con los golpes sufridos por la mujer, el líder peronista protagoniza un nuevo escándalo. En las últimas se difundieron dos videos de Fernández junto a la conductora Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada. En la grabación, realizada por el ex mandatario, se pueden escuchar preguntas hacia la comunicadora de 39 años sobre el supuesto vínculo que los une.

El primer video fue difundido la noche del jueves por LN+ y rápidamente circuló en redes sociales. Lo que se ve es la grabación de la reproducción de un video en la pantalla de un celular. En él solo aparece Pettinato y se escucha la voz de Fernández que supuestamente es el que está grabando la conversación.

En la escena, Fernández le pregunta amistosamente a la conductora sobre el vínculo que los une. Y los dos se ríen entre chistes y cerveza. “¿Por qué brindamos?”, pregunta el ex presidente. “Porque hoy estamos cortando”, responde la panelista. Más adelante, Fernández señala: “Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza podés decirme algo lindo”. “Te amo”, afirma ella. Y él responde: “Yo a vos”.

Video muestra a Alberto Fernández compartiendo íntimo momento con periodista de televisión.

Si bien no trascendió la fecha del encuentro, podría ser en plena pandemia, cuando la actriz visitó al entonces presidente, señaló Infobae. Los encargados de difundir el video en La Nación+ aseguraron que éste formaba parte del material que Fabiola Yañez presentará ante la justicia para respaldar su denuncia de violencia de género, pero no aclararon si fueron ella o su abogada las interesadas en viralizarlo, indicó Página/12.

La mañana de este viernes, en tanto, apareció otro video del mismo encuentro, también grabado por el ex presidente, en el cual se ve a la conductora dedicándole “una carta de amor”. En el registro -que fue difundido por Infobae- se escucha a Fernández preguntarle para quién está escribiendo y ella le responde “para vos”.

En esta ocasión, se observa a Pettinato sentada sobre uno de los sillones de la oficina más importante de la Casa Rosada escribiendo en un sobre blanco con una lapicera negra de pluma que el ex mandatario solía usar para firmar decretos y otros documentos oficiales de Gobierno. Si bien no se lo ve, se escucha a Fernández hacer una serie de interrogantes y declararle su cariño a la invitada: “Te amo”, le dice.

“¿Qué estás haciendo?”, le pregunta Fernández. “Dedicándote una carta de amor”, le responde la conductora. “¿Qué le decís en la carta?”, le consulta el ex mandatario. Y ella dice: “El amor de tu vida... Que soy el amor de tu vida”. Luego del diálogo, Pettinato muestra el sobre y se puede leer la leyenda: “Para Alberto Ángel Fernández de Tamara Pettinato, el amor de tu vida”.

Tamara Pettinato había revelado en su programa de streaming que tuvo una relación “con un hombre de 65 años”, coincidentemente la misma edad de Alberto Fernández.

Según Infobae, no es la primera vez que Pettinato queda en el ojo de la tormenta por sus visitas al ex presidente. A mediados de 2021 su nombre fue uno de los que trascendió al revelarse las visitas de varias famosas a la Quinta presidencial de Olivos entre abril y mayo de 2020, cuando las restricciones por la pandemia de coronavirus eran totales. En aquel momento, agrega el medio transandino, la conductora y columnista radial fue parte de una lista en la que también estaban la actriz Florencia Peña y la modelo Úrsula Vargues. En el caso de Pettinato, el escándalo creció porque en programas de farándula habían afirmado que a la visita llegó con una amiga de ella que se dedicaba a la prostitución.

Nacida el 15 de noviembre de 1984 en Buenos Aires, Tamara Pettinato es hija del famoso conductor y humorista Roberto Pettinato. Inició su carrera en los medios trabajando junto a su padre, primero en roles detrás de cámara y luego frente a ellas. Participó en programas como “Intrusos”, “Cortá por Lozano”, “Bendita TV” y “El show de la noticia”, entre otros. También probó suerte como actriz en la obra “Confesiones de mujeres de 30″, junto a Sofía Gala Castiglione y Julieta Cayetina.

Tamara Pettinato es hija del famoso conductor y humorista Roberto Pettinato.

Actualmente es parte del canal de YouTube “Blender”, donde conduce un programa nocturno llamado “Final Feliz”. En ese mismo espacio, que la noche de este jueves no se emitió, Pettinato había revelado que tuvo una relación “con un hombre de 65 años”, coincidentemente la misma edad de Alberto Fernández.

Este año fue nominada, una vez más, al Martín Fierro como Mejor Columnista de Espectáculos, y su mención generó polémica entre los nominados, porque muchos la acusaban que en realidad era una “lectora de portales”, a lo que ella se tomó con mucha gracia los comentarios, destacó La Nación.

Además de su carrera en los medios, Tamara Pettinato es madre de un hijo llamado Milo, fruto de una relación anterior. Su vida privada fue un tema de interés público, especialmente en los últimos años debido a su relación con el diputado nacional por Chubut, José Glinski, peronista, con quien comparte su pasión e ideología política. Según el canal Todo Noticias, Tamara confirmó esta relación en redes sociales en 2023.