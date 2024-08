Revelan fotos y chats presentados como pruebas contra Alberto Fernández en denuncia por violencia de género

El pasado martes se conoció que la otrora primera dama de Argentina Fabiola Yáñez denunció al expresidente Alberto Fernández por “violencia física y “terrorismo psicológico” ante la justicia de ese país, dejando atrás su decisión inicial de no llevar a tribunales la situación de violencia de género que sufrió hasta que se separó en 2023 del político transandino, quien calificó las acusaciones de “falsas”.

Y este jueves, el medio argentino Infobae publicó parte del expediente judicial que se abrió tras la denuncia de Fabiola Yáñez, el que incluye fotografías de las lesiones y chats donde la ex primera dama acusa directamente a Fernández de las agresiones.

Crédito: Infobae.

De acuerdo con el medio, según se desprende de las capturas, parte de los golpes que habría propinado el expresidente argentino contra su expareja ocurrieron en agosto de 2021, en plena pandemia del Covid-19.

Las imágenes que dan muestra de las lesiones habrían sido enviadas por Fabiola Yáñez a Alberto Fernández mediante conversaciones por chat, donde ella le enrostra sus actitudes violentas. “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, afirma la mujer en la conversación.

Crédito: Infobae.

Según Infobae, en las capturas también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”. Tras esto, Yáñez replica: “Me volves a golpear. Estás loco”. Y Fernández responde: “Me siento mal”.

“Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, destaca Fabiola Yáñez, a lo que Alberto Fernández responde: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”.

Crédito: Infobae.

En otro registro, la exprimera dama le reprocha a Fernádez su violenta actitud, a lo cual adjunta imágenes de las visibles lesiones de su cuerpo. “Cuando me samarreaste (sic) de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste”, le enrostra la mujer al exmandatario.

Asimismo, junto a una fotografía donde aparece la mujer con uno de sus ojos morados, le enrostra a Alberto Fernández: “Esto es cuando me pegaste sin querer”.