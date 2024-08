Trasciende video de Alberto Fernández y conocida panelista de TV en cita íntima en la Casa Rosada

Luego de las denuncias de la ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez contra el otrora mandatario de ese país Alberto Fernández por violencia de género, este jueves trascendió un video de un encuentro íntimo del expresidente con una conocida panelista de televisión y radio en la Casa Rosada, lo que habría ocurrido en plena pandemia de Covid-19.

La escena fue grabada por el propio Fernández mientras sostenía una cita con Tamara Pettinato, una figura de los medios argentinos y que sucedió mientras el exgobernante trasandino estaba casado con Yáñez, quien ahora lo demandó ante la justicia por maltrato físico y sicológico, lo que ha provocado un escándalo en todos los sectores políticos de ese país.

En el video -difundido por el medio trasandino LN+ este jueves- el expresidente filma a Pettinato mientras bebe cerveza en el despacho presidencial de la Casa Rosada, donde ambos coquetean, hacen chistes y terminan diciéndose “te amo”, según reporta el diario bonaerense ‘Clarín’.

El hecho ocurrió en tiempos de cuarentena y, al trascender el nombre de la también conductora radial, las críticas fueron obvias y apuntaron a los privilegios del poder mientras la sociedad argentina sufría restricciones por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.

El diálogo entre Fernández y Pettinato en el video es en un tono cómplice. La mujer, de blanco, se mueve en una silla del escritorio del presidente, mientras bebe cerveza.

“Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza, podés decirme algo lindo”, le dice el exmandatario a Pettinato. “Sos una gran persona y yo te quiero un montón y siempre te voy a querer, y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos?”, le responde ella.

Fernández le reitera que “estoy esperando que me digas algo lindo, porque en verdad no dijiste nada lindo”. Y la también actriz le lanza: “¿Cómo que no? Que te quiero, te dije. ¿Vos querés que te diga más cosas?”.

Enseguida Fernández insiste: “Estoy esperando que digas algo lindo vos. Dejá de tomar cerveza porque te van a decir borracha”. “Esta cerveza tiene cosas adentro. Voy a dejar de tomar cerveza. Te amo”, contesta la panelista.

“Y yo a vos”, replica el político trasandino.

Las explicaciones de Pettinato

El mismo medio argentino consigna que el nombre de Tamara Pettinato apareció en 2020 en los registros de ingresos a la Quinta de Olivos, cuando ya había denuncias de la violación de la cuarentena que el propio Alberto Fernández había decretado.

En esa época, Pettinato trabajaba en el programa de Ernesto Tenembaum en Radio con vos. Allí, hizo su descargo, cuando tanto ella como la conductora y actriz Florencia Peña eran apuntadas por sus ingresos a la Quinta de Olivos e insultadas en las redes sociales.

“Dijiste casi todo vos -le dijo Pettinato a su conductor- pero prefiero la verdad, porque a mí me incomoda bastante. Yo les había pedido de hecho que no hablemos del tema porque sé que es poner el foco en que me sigan puteando”, cuestionó.

Y planteó: “No paro de recibir mensajes donde me dicen ‘gato’, ‘petera’, ‘puta’; y sin saber ni siquiera por qué fui, y no tengo que decir cuál fue el motivo por el que fui y lo que hablamos, porque es algo privado y no siento que tenga la necesidad de explicarlo. No hice nada ilegal”, se defendió la panelista.