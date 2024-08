Van Klaveren llama a países de la OEA a jugar “un rol activo y coordinado” para exigir transparencia en resultado elecciones en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, abordó este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) el resultado de la elección venezolana del pasado domingo, asegurando que Chile continuará “abogando” para que los resultados se conozcan y se respeten.

La reunión fue ante el Consejo Permanente sobre los resultados de las elecciones del fin de semana en Venezuela, luego de que la autoridad electoral local proclamó la victoria del Presidente Nicolás Maduro, luego de que 12 países presentaran la solicitud.

“En las últimas horas, Nicolás Maduro, ha decidido de modo unilateral e injustificado exigir el retiro del personal diplomático chileno de territorio venezolano y ordenar lo propio respecto de sus funcionarios acreditados en Chile. Esta inédita medida no solo impacta la relación entre ambos países, implica también dejar en el abandono a los más de 700 mil venezolanos y venezolanas que viven en Chile”, inició el canciller Van Klaveren.

En ese sentido, la autoridad señaló que “en paralelo, funcionarios del régimen se han referido al gobierno de Chile con reiteradas diatribas, que demuestran una profunda intolerancia a la divergencia, lo que las hace impropias no solo del trato respetuoso que corresponde entre los estados, sino que están reñidas con una de las características más elementales de la democracia: el respeto por quien piensa distinto”.

En paralelo Van Klaveren afirmó que Chile se restó de declaraciones que perjudicaran las relaciones entre ambos países. “En este cuadro Chile podría justificadamente sumarse a la espiral de descalificaciones altisonantes y polarizantes al que se nos ha invitado desde las autoridades venezolanas, sin embargo, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque sabemos que eso no le sirve a la democracia, no le sirve a nuestra América, no le sirve al pueblo de Venezuela ni le sirve a los millones de venezolanos y venezolanas que han debido abandonar su tierra en los últimos años”, añadió.

“¿Qué es lo que sí sirve? Pese a todas y cada una de las provocaciones, Chile no va a distraer su atención de lo fundamental, que es el respeto de la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas en las recientes elecciones. Repito: el respeto de la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, nada más ni nada menos. Para ello Chile continuará abogando porque los resultados electorales se conozcan y se respeten y agotará todas las instancias diplomáticas que avancen en esa dirección”, afirmó.

En la instancia, Van Klaveren también instó al resto de los países a tener un rol activo en exigir transparencia en el resultado de las elecciones en Venezuela.

“Los estados de toda América debemos jugar un rol activo y coordinado en esta materia. Sabemos que ello no es fácil, requiere flexibilidad y capacidad de construcción de consensos. Precisamente, por eso Chile seguirá trabajando para acercar posiciones en este y otros foros, porque nos resulta de la mayor importancia que la comunidad internacional sea una sola voz entregando un mensaje claro a las autoridades electorales de la República Bolivariana de Venezuela”, sostuvo Van Klaveren.

“Sin transparencia no hay democracia y por ello es imprescindible la publicación de inmediato de los resultados desagregados y completos de la elección”, instó el canciller.

“Por cierto, al hacer este llamado no se está sobrepasando el principio de no intervención en asuntos internos de un estado, fundamental en el derecho internacional. Es la propia Constitución de Venezuela que explicita que el ejercicio democrático de la voluntad popular es uno de los fines esenciales del Estado y sabemos bien en este espacio interamericano que el derecho al voto ‘en elecciones auténticas que garanticen la libre expresión de los electores’ está reconocido en la convención en la Convención Americana sobre Derechos Humanos también suscrita por Venezuela”, manifestó la autoridad.

El ministro de Relaciones Exteriores dijo que “digamos las cosas por su nombre: es un sinsentido que en lugar de responder a la demanda de su pueblo y la comunidad internacional por conocer los resultados desagregados y completos y los detalles de las actas auténticas, permitan un adecuado escrutinio del proceso electoral, el régimen y sus autoridades electorales hayan optado por apresurar una ceremonia de proclamación que no hace sino multiplicar los justificados reparos a la legitimidad del proceso”.

“Lo que corresponde en una democracia es, precisamente, un proceso inverso. Solo una vez que se han entregado los resultados pormenorizados, se ha desarrollado el escrutinio con observación independiente, y se han resuelto los legítimos reparos que pueden tener las partes, solo ahí cabe proclamar ganadores. No al revés. Estamos hablando de los estándares más elementales de cualquier sistema democrático”, agregó.

Luego de su participación en la OEA, desde La Moneda, Van Klaveren agregó que “nosotros creemos que los problemas de la diplomacia se resuelven con más diplomacia. Chile abogó firmemente porque los resultados electorales del domingo pasado se conozcan y se respeten. También reiteramos el llamado a que estados de toda América desempeñen un papel activo y coordinado en esta materia, agotando todas las instancias diplomáticas para que se avance en esa dirección”.

“Como ha señalado el Presidente Boric, el gobierno de Chile continuará firme en la defensa de los valores democráticos y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Lo hacemos por convicción y lo hacemos también por aprendizaje porque nuestro país pasó también por un período en que los derechos de los ciudadanos no fueron reconocidos”, agregó, comparando la situación venezolana con la dictadura vivida en el país.