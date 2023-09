Venecia lucha por salvarse de los turistas

Para muchos residentes de Venecia, los signos de la vida cotidiana que se van desvaneciendo lentamente están por todas partes. La ferretería que recientemente se convirtió en una trattoria más para los turistas, la tienda de souvenirs que sustituyó a un puesto de frutas, la última escuela cerrada en un barrio periférico.

Venecia ha luchado contra el impacto del turismo de masas durante décadas, pero los residentes dicen que la ciudad ha llegado a un punto de inflexión, acelerado por un auge del turismo europeo y estadounidense en los últimos años que solo fue interrumpido brevemente por el Covid.

Este mes, por primera vez en la historia, las islas principales de Venecia tienen más camas para turistas, incluidos hoteles y alquileres a corto plazo como Airbnb, que residentes, según Ocio, un grupo que hace campaña por viviendas asequibles en la ciudad. La estimación llegó a los titulares nacionales en Italia, profundizando los temores de que la ciudad pronto estará poblada sólo por turistas y unos pocos residentes que se resisten.

En comparación, Florencia tiene aproximadamente el mismo número de plazas turísticas, pero con una población aproximadamente siete veces mayor.

Góndolas amarradas en la laguna de Venecia frente a San Giorgio Maggiore, una iglesia benedictina del siglo XVI, al amanecer, el 13 de febrero de 2022.

La toma de Venecia por parte de los turistas solía ser un problema en verano y en algunos otros períodos peak del año. Ahora está repartido por todo el calendario. Al mismo tiempo, la población residente está en constante descenso, cayendo por debajo de 50.000 el año pasado por primera vez en más de tres siglos. Esta cifra es inferior a los 66.000 de hace dos décadas y a los 175.000 de principios de los años 50.

“Mira esto, está fuera de control”, dijo Lidia Fersuoch, nativa de Venecia, mientras señalaba con el brazo a las masas de turistas que llenaban una plaza cerca del Puente de Rialto. “Nos hemos convertido en la respuesta italiana a Disneylandia”.

Cerca de allí, un grupo de turistas japoneses tomó fotografías con el telón de fondo de una farmacia anodina. En la ventana, una pantalla digital mostraba la población de la ciudad con una nota sobre cuánto ha disminuido en las últimas décadas. La exhibición está destinada a crear conciencia sobre la precaria situación de Venecia, pero se ha convertido en otra atracción turística lista para Instagram.

Entre el Puente de Rialto y la Plaza de San Marcos, el corazón de Venecia, los turistas pasan por tiendas que venden souvenirs, dulces, waffles belgas, crepes franceses y pizza por porción. Las figuritas de cristal de Murano de imitación son un recordatorio de que esto sigue siendo Venecia. Una tienda que vende accesorios de baño parece uno de los pocos negocios que atiende a los locales, pero atiende principalmente a extranjeros que remodelan casas de vacaciones en Venecia.

“Me temo que hay pocas esperanzas de salvar Venecia, pero eso no significa que no lucharé todos los días”, dijo Lorenzo Calvelli, nativo de Venecia y profesor de historia en la Universidad de Venecia.

Residentes de Venecia realizan una protesta para exigir el fin de los cruceros que pasan por la ciudad de los canales, mientras el primer crucero de la temporada de verano sale del puerto local, el 5 de junio de 2021. Foto: Reuters

La gran cantidad de departamentos arrendados a través de Airbnb y otras plataformas ha hecho que los arriendos estén fuera del alcance de muchos locales. A medida que el número de residentes ha disminuido, también lo ha hecho el número de tiendas y otros servicios necesarios para sustentar la vida diaria. Algunos tipos de médicos pueden ser difíciles de encontrar, lo que obliga a los residentes a viajar al continente para recibir ciertos tratamientos.

A los grandes cruceros se les ha prohibido acercarse demasiado a las islas centrales de Venecia, luego de años de quejas de que estaban dañando los delicados cimientos de la ciudad. Pero aún así viajan a través de la laguna, a veces con más de 3.000 pasajeros, causando daños a la ciudad y su entorno natural, según investigadores de la universidad local. Los grandes yates privados que atracan cerca de la Plaza de San Marcos también causan daños, afirman. El ayuntamiento cuestiona los daños.

Los grupos de defensa quieren que Venecia tome medidas drásticas contra los alquileres a corto plazo, como lo ha hecho la ciudad de Nueva York. También quieren que la ciudad ofrezca incentivos para que los propietarios de apartamentos alquilen a residentes, limite la construcción de nuevos hoteles y deje de aprobar la conversión de edificios existentes en hoteles.

Se espera que el número de turistas que lleguen aquí este año supere el récord de 5,5 millones en 2019, antes de que la pandemia limitara los viajes mundiales.

Muchas ciudades europeas, desde Barcelona hasta Dubrovnik, están lidiando con las tensiones del exceso de turismo. Pero Venecia se ha convertido en el símbolo del problema, debido al choque entre su atractivo mundial para los visitantes y el delicado tejido de una ciudad centenaria construida sobre más de 100 islas.

Vista de góndolas en un canal durante una marea baja severa en la ciudad de Venecia, Italia. Foto: Reuters

La semana pasada, el ayuntamiento de Venecia aprobó una tarifa de 5 euros, unos 5,33 dólares, para los excursionistas que ingresan al centro histórico de la ciudad en los días más ocupados del año, a partir de la próxima primavera. Los residentes, trabajadores y estudiantes estarán exentos de la tasa, que se pagará online o mediante una aplicación de teléfono móvil.

Inicialmente no habrá torniquetes para ingresar a la ciudad, pero los visitantes deberán estar preparados para mostrar su boleto en cualquier lugar de la ciudad si las autoridades se lo solicitan. La pena para los infractores probablemente sea de unos 100 euros, dijo Michele Zuin, concejal de Venecia a cargo del presupuesto. Los costos iniciales significan que la ciudad probablemente perderá dinero durante el primer año del programa. Después de eso, los fondos recaudados se utilizarán para reducir los impuestos locales y pagar el mantenimiento de la ciudad, señaló.

“Si no reservo el ferry para la Estatua de la Libertad no voy a llegar. Esto no es diferente”, comentó Zuin. “Ya reservamos vuelos, hoteles, cenas y muchas cosas más cuando nos vamos de vacaciones”.

Muchos lugareños ven la tarifa como una prueba de que su ciudad se está convirtiendo en un parque temático, una capitulación ante la idea de que la ciudad pronto será sólo para turistas. Los planificadores urbanos dicen que hará poco para reducir la escala del turismo o frenar su impacto.

“La tarifa es un parche curita que no aborda la raíz de lo que está mal aquí”, dijo Sebastian Fagarazzi, de 38 años, un veneciano que trabaja como guía turístico y es cofundador de Venezia Autentica, una organización que busca ayudar a los visitantes a recorrer la ciudad de una manera que apoye la vida local.

Personas sentadas en mesas al aire libre en la Plaza de San Marcos, en Venecia, Italia, el 16 de mayo de 2021. Foto: Reuters

De los 20 compañeros de Fagarazzi en la escuela secundaria, 16 abandonaron Venecia, la mayoría porque la vida aquí se volvió demasiado costosa y difícil. Era la tercera generación de su familia que regentaba una tienda cerca del Puente de Rialto que vendía ropa hecha en Venecia y otras partes de Italia. La tienda cerró en 2015 cuando ya no podía competir con las tiendas que vendían productos más baratos fabricados en el extranjero. Ahora en su lugar hay una tienda que vende bolsos y maletas.

Algunos residentes de toda la vida se resisten. Giovanna Baoduzzi y su marido tienen una tienda que vende pinturas y artículos de ferretería en el barrio de Cannaregio, que hasta hace poco era conocido por tener muchas tiendas que atendían a los venecianos. Ahora, la tienda de Baoduzzi está en un canal lleno de bares y restaurantes que son populares entre los turistas, que se mezclan con algún residente ocasional.

“Llevamos 13 años aquí y estaremos aquí hasta que nos jubilemos. Es difícil, todo el tiempo oyes hablar de amigos que se van”, dijo Baoduzzi. “No quiero pensar que algún día no habrá niños venecianos corriendo por este canal”.