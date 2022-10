Vladyslav Bohorad, encargado de Negocios de Ucrania en Chile: “La amenaza de que Rusia use armas nucleares tácticas contra Ucrania es alta”

Tras la captura el fin de semana de la localidad de Lyman en Donetsk, en lo que fue considerado un importante golpe político, las fuerzas ucranianas han ido avanzando en la recuperación de territorio capturado por Rusia. Esto, apenas un día después de que el Presidente Vladimir Putin anunciara la anexión en la Federación Rusa de cuatro regiones de Ucrania que las tropas rusas han conquistado desde el inicio de la guerra, en febrero de este año.

Así, el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que su país está solicitando formalmente el ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), empleando un mecanismo de adhesión acelerada.

En entrevista con La Tercera, el encargado de Negocios de Ucrania en Chile, Vladyslav Bohorad, conversó sobre la situación actual del conflicto.

Después de siete meses de guerra, Ucrania ha ido recuperando territorios que habían sido tomados por Rusia, ¿cuál es el estado de la guerra en la actualidad?

En septiembre pasado, las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron una contraofensiva en la región de Kharkiv, expulsando a los ocupantes de Izyum y Balaklia, lo que se convirtió en un punto de inflexión, debido a que Ucrania tomó la iniciativa en el campo de batalla. Por el momento, las batallas tienen lugar en el territorio de las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson y Kharkiv. En este sentido, quería destacar que el objetivo principal es la liberación de los territorios ocupados. Ucrania enfatiza que tiene derecho inalienable de proteger su independencia, integridad territorial y soberanía. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continuarán liberando territorios temporalmente ocupados y restaurando la integridad territorial de Ucrania. Nosotros tenemos pleno apoyo de nuestro pueblo. A pesar de los métodos de coerción y terror por parte de Rusia, el movimiento de resistencia ucraniano en los territorios ocupados no se calma. Todo el pueblo de Ucrania vio que las fuerzas de ocupación de Rusia y el ‘mundo ruso’ han estado dejando tras de sí nada más que muerte, destrucción, penurias y anarquía en todas las partes en que han puesto un pie, al tiempo que se han documentado los horribles crímenes de guerra de Rusia en los territorios ocupados. Y el segundo objetivo es traer la justicia. El liderazgo político y militar rusos, tanto como los soldados que ejecutaron órdenes criminales, tienen que enfrentarse a la justicia. Ucrania trabaja constantemente en la creación de un tribunal especial para juzgar a aquellos que planificaron y cometieron los crímenes de guerra, tanto como los crímenes de la humanidad.

Lyudmiyla, de 64 años, que se refugió durante semanas en el sótano del complejo del monasterio de Lavra, habla con un periodista fuera del iglesia en Svyatohirsk, en la región de Donetsk, Ucrania, 3 de octubre de 2022. Foto: Reuters

¿Cómo evalúan la decisión de Rusia de reclutar a reservistas para enviarlos a Ucrania?

El 21 de septiembre, Putin anunció una movilización parcial en la Federación de Rusia. El ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, anunció planes para llamar a 300.000 reservistas. En Rusia ya han sido convocadas más de 100.000 personas desde el anuncio de la movilización. Lo más probable es que el número de desmovilizados sea mucho mayor. En los territorios ocupados de las regiones de Luhansk y Donetsk se movilizó casi toda la población masculina, y después de la anexión, también se anunciará la movilización en los territorios ocupados de las regiones de Kherson y Zaporizhzhia. En su desesperación, Rusia sigue buscando maneras de hundir en sangre nuestras tierras, enviando más personas a la guerra de Putin injustificada y absurda. Por lo visto, la movilización parcial ha tenido efecto más grande en Rusia que en Ucrania. Todos nosotros hemos visto las fotos elocuentes de las filas en las fronteras rusas con los miles de hombres huyendo, las noticias sobre los pasajes agotados y, al fin, un intento de protestas. Esto confirma, una vez más, que los líderes rusos no quieren el fin de la guerra.

Rusia anunció la anexión de partes de Ucrania, algunos señalan que esto va a recrudecer aún más el conflicto debido a que Rusia puede usar esto como un pretexto para el uso de armas de destrucción masiva, ¿cómo ve Ucrania esta situación?

Rusia ha organizado referéndums completamente “falsos”, que no tienen ninguna consecuencia para el sistema administrativo-territorial y las fronteras internacionalmente reconocidas de nuestro país. El mundo nunca reconocerá los resultados de los ‘referéndums’ falsos de Rusia y la posterior emisión forzosa de pasaportes rusos a los ucranianos en los territorios temporalmente ocupados. El único resultado, logrado por Rusia al celebrar pseudo-referéndums, fue demostrar una total falta de respeto por todos aquellos que hicieron un llamado a la diplomacia. Los últimos hechos son una manifestación deliberada de que todas sus palabras sobre la búsqueda de negociaciones y paz son solo para tapar la agresión armada y los intentos continuos de aferrarse a los territorios temporalmente ocupados. La amenaza de que Rusia use armas nucleares tácticas contra Ucrania es alta. Rusia podría lanzar ataques, probablemente dirigidos a lugares a lo largo de las líneas del frente, donde se despliega una gran cantidad de personal y equipos, así como centros de comando críticos e infraestructura crítica. Para detenerlos, se necesita una posición firme de toda la comunidad internacional para evitar que Rusia use armas nucleares. Necesitamos no solo sistemas antiaéreos, sino también sistemas antimisiles. Nosotros enfatizamos que tenemos derecho inalienable de proteger nuestra independencia, integridad territorial y soberanía.

La Comisión Europea anunció la semana pasada más sanciones a Rusia, sin embargo, esto no detiene a Moscú, ¿qué necesita hacer la comunidad internacional?

Ucrania espera que los países democráticos aumenten el apoyo a nuestro Estado para contrarrestar la agresión rusa y que algunos países no encubran su inacción con el deseo de desempeñar el papel de pacificadores, que Rusia no necesita. El nuevo paquete de sanciones aprobado por la Unión Europea lamentablemente no corresponde a la magnitud de la escalada llevada a cabo por Putin. Este es un momento decisivo, y nuestros socios deben hacer más para castigar a los líderes rusos por los crímenes cometidos, continuar aislando a Rusia de todo el mundo democrático hasta el final de la guerra. Todos los países deben entender que es imposible ganar una guerra solo con declaraciones políticas. La guerra que realiza Rusia, que es un país agresor, ha violado todas las normas del derecho internacional y las convenciones que condenan cualquier agresión contra un Estado vecino.