20 detenidos por fiesta clandestina en calle San Diego durante toque de queda

La llamada era por otra razón, pero derivó en un asunto diferente. Durante la madrugada, efectivos de la 4ta Comisaría Santiago Centro fueron alertados por disparos en la vía pública. Sin embargo, al llegar al lugar, en la zona de la calle San Diego, se dieron cuenta de otra situación irregular; una fiesta clandestina.

“Se trataría de un procedimiento de disparos en la vía pública -señaló el Capitán Juan Chiari, Oficial de Ronda Central-. Pero una vez que el dispositivo llega al lugar constata que efectivamente se trata que de una fiesta clandestina”.

Fue la música sonando a alto volumen lo que delató la celebración que se desarrollaba en un domicilio particular. La información preliminar señala que por esa razón, los efectivos policiales ingresaron a la vivienda. “Carabineros procede a entrevistar al propietario de este lugar, que es una casa particular. Se constató que había una fiesta en su domicilio”. El sujeto se mantuvo silente y no aportó mayores antecedentes.

Tras proceder, se detuvo a 20 personas, todos mayores de edad; de los cuales 19 son extranjeros (colombianos y haitianos en su mayoría) y un chileno. Solo uno del grupo tenía antecedentes penales. También se incautó botellas de alcohol, dinero en efectivo y un equipo musical.

“Yo se que es muy difícil 143 días de cuarentena -señaló el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri-. Pero estamos en un momento complejo de la historia de chile. Yo llamo a la población a ser responsables. Ninguno de los detenidos es menor de edad, acá hubo una falta de responsabilidad y de empatía tremenda “.

Aunque hasta el momento en que se entregó la información, se esperaba la respuesta de la Fiscalía respecto a los siguientes pasos, es probable que durante la jornada se proceda al control de detención y formalización bajo la norma del artículo 318 del código penal, que sanciona las faltas a las medida sanitarias dispuestas por la autoridad.