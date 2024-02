Abogado querellante en causa contra Ripamonti acusa que no existían planes de evacuación: “Es una negligencia grave e inexcusable”

Mario Zumelzu, abogado que lidera la querella por los incendios forestales en contra de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), aseguró que en la comuna no existen planes de evacuación en caso de emergencias, por lo mismo responsabiliza a Rimaponti por los más de 130 fallecidos que dejaron los siniestros.

El jurista explicó que inicialmente había ingresado una querella por quienes resulten responsables de los incendios, pero precisó que “llegamos a determinar que en la comuna de Viña del Mar no existen planes de emergencia ni tampoco de evacuación y esta es una clara infracción a la ley”.

Sin embargo, tras conocer la acción judicial, la alcaldesa afirmó que “como municipio tenemos un plan municipal de emergencia y presentamos en tiempo y forma todos los planes que se exigen: plan de reducción de riesgo y desastre, planes de amenazas por incendios, planes de amenazas por terremotos, planes de amenazas por inundaciones y plan comunal de emergencias, y esto es, y él no sé si no lo sabe o lo ignora de manera negligente, pero en cualquiera de los casos, esto es un aprovechamiento hacia el dolor de las familias”.

Pese a estas declaraciones, en conversación con CNN Chile, el abogado insistió que “producto que estos planes no existían, ni existen –porque al día de hoy todavía no están– se perdieron 132 vidas, se podrá decir que los incendios son dinámicos y dependen de varias contingencias, pero hay cosas que se pueden prever”.

El defensor recalcó que “en diciembre de 2022 hubo un incendio importante en Viña y se tenía esa experiencia. Por ejemplo, no sabes dónde viene el fuego, pero puedes decir por aquí puedes evacuar, al no contar con estos planes es una negligencia grave e inexcusable”.

La respuesta de Ripamonti

La jefa comunal respondió a las acusaciones en un punto de prensa durante la mañana del sábado, allí emplazó a Zumelzu: “El actuar de esta persona, de este abogado, es completamente impúdica, no tiene humanidad, es completamente vergonzoso lo que está haciendo y es un daño no solo para esas familias”.

Y agregó que “hacer eso por parte de un abogado que se ha dedicado en su vida a esto, a aprovecharse del dolor ajeno y a defender a personas como Jaime Orpis por cohecho, una persona que fue detenida y encarcelada por cohecho y fraude, esa clase de abogado es, nos parece terrible. Sabemos que en política las cosas son sucias, pero estas catástrofes no son para hacer política, no son para aprovecharse de la gente, no son para tener falta de humanidad”.

Ante esto, el defensor respondió que “no milito en ningún partido político, yo he defendido gente de derecha y a personas que hoy están en la izquierda. En mi tarea como abogado nunca pregunto la ideología, que parece ser tan importante para la alcaldesa”.

Y recalcó: “La reacción típica cuando una autoridad se siente acorralada es decir que es una persecución política”.