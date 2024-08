La tarde de este sábado, la Corporación de Actores y Actrices de Chile confirmó el fallecimiento del emblemático actor Walter Kliche, conocido en Chile por su papel protagónico en la serie “La madrastra”, emitida en los años 80.

“Quiero agradecerles a todos ustedes, a todos los chilenos que me recibieron, que me quieren, que me encuentran en la calle y todavía se acuerdan de mí. Vine de Uruguay, nunca había estado en Chile y me sorprendió el cariño y la bondad. Yo estoy muy agradecido, le debo mucho a Chile”, fue el último mensaje del actor, emitido en su cumpleaños número 97 en octubre pasado.

“La verdad es que somos nosotros los que debemos agradecerle que nos haya entregado todo su talento en las innumerables teleseries en las que participó desde 1975, cuando llegó desde Uruguay”, escribió la corporación artística en sus redes sociales.

Actor uruguayo Walter Kliche muere a los 97 años

“En Chile, se dio a conocer cuando interpretó en 1981, al malvado Esteban San Lucas de “La madrastra”.

Con su voz inconfundible y risa franca, Walter Kliche se adueñó de varias teleseries icónicas de los años 80′ y 90′, convirtiéndose en un indispensable de la pantalla”, continuó el comunicado.

“En Chile armó su vida y construyó su familia, compartiendo su legado artístico con su hijo Fernando y su nieto Ignacio. Hoy lo despedimos con el respeto y el cariño que merece un compañero enamorado de la actuación”, finalizó.

Según informó la corporación, el actor de 97 años “será velado hoy a partir de las 19 horas y mañana durante todo el día en la iglesia Jesús Nazareno, Manuel Montt 797, Providencia”.

Asimismo, los restos del actor serán cremados el día lunes en el cementerio Parque del Recuerdo de Huechuraba.