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    Agenda de seguridad: entra en vigencia registro obligatorio de números de prepago y se acaban los teléfonos anónimos

    La medida impulsada por la Subtel busca entregar nuevas herramientas para prevenir estafas telefónicas y otras actividades ilícitas.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Este es el proyecto de ley que busca individualizar a usuarios de celulares prepago.

    En el marco de la agenda de seguridad que impulsa la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) en este sector, desde este jueves 20 de agosto, todos los números de telefonía móvil prepago existentes en el país deberán estar asociados a una identidad.

    Esto porque entra en vigencia el registro obligatorio de números prepago, medida que busca entregar nuevas herramientas para prevenir estafas telefónicas y otras actividades ilícitas.

    “Históricamente, una línea de prepago podía utilizarse maliciosamente, sin que existiera una identidad asociada. Esta situación facilita la ejecución de actos ilícitos, como las estafas telefónicas, porque dificulta identificar a quienes estaban detrás de esas llamadas fraudulentas. Con el registro obligatorio de líneas prepago, contaremos con mayores herramientas para identificar a los responsables, desincentivar el uso del anonimato con fines delictivos y fortalecer y complementar la agenda de seguridad de nuestro gobierno”, destacó la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido. 

    La modificación a la Ley General de Telecomunicaciones establece la obligación de asociar las líneas de telefonía móvil a una persona usuaria.

    La Subtel precisó que para ello, las empresas deberán mantener un registro actualizado que permita individualizar a los titulares, incorporando antecedentes como nombre, domicilio, número de cédula de identidad o pasaporte, entre otros.

    Las compañías deberán adoptar las medidas necesarias para proteger esta información y no podrán utilizarla para fines distintos de aquellos asociados al registro y a las obligaciones legales correspondientes.

    Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de Chile Telcos, gremio que agrupa a las compañías móviles ClaroVTR, Entel, Movistar, Mundo y Wom, señaló que “el registro de usuarios es una herramienta que establece la ley para dar mayor trazabilidad a las líneas de prepago que busca aumentar la seguridad de los usuarios”. 

    “Como industria, estamos trabajando para que el trámite sea simple, rápido y seguro, de modo que los clientes puedan cumplir con está obligación legal”, expuso.

    Qué hacer para registrar un número

    La Subtel indicó que el procedimiento de verificación de identidad podrá realizarse de manera virtual o presencial y se integrará al sistema de registro que las empresas de telecomunicaciones ya implementaron durante 2025 para trámites, como la contratación de nuevos servicios, la portabilidad numérica, el cambio de equipo, la reposición de una tarjeta SIM o la contratación de planes.

    Los operadores podrán utilizar mecanismos de autenticación biométrica como huella dactilar, el reconocimiento facial, las preguntas de seguridad, la autenticación de doble factor y la firma electrónica avanzada.

    Para realizar el registro de manera digital, la persona usuaria deberá insertar el chip en el equipo, como lo hace habitualmente y al momento de activar el número telefónico o efectuar una recarga, el operador la derivará a su propia interfaz o página de inscripción, donde deberá completar el proceso de validación de identidad.

    Si el chip es adquirido en una sucursal, el registro también podrá realizarse de manera presencial con la asistencia del personal correspondiente.

    La activación de una nueva línea o la realización de una recarga quedará habilitada únicamente una vez que se haya completado el procedimiento de registro.

    En el caso de las líneas prepago que ya se encuentran en funcionamiento, la validación de identidad será solicitada cuando la persona usuaria realice cualquier interacción que requiera la intervención del operador, incluida la activación de recargas, como bolsas de internet o minutos para llamadas. En esos casos, el operador derivará a la persona al sistema de registro correspondiente.

    Si el proceso no se completa dentro de un plazo de 10 días corridos, la línea no podrá recibir nuevas recargas hasta que se haya realizado la validación de identidad.

    Al primer trimestre de 2026, la subsecretaría reporta 4.425.012 usuarios de prepago en el país, lo que representa casi el 19% de todos los números móviles.

    Más sobre:SubtelTelefoníaDelincuenciaSeguridadPrivacidadPrepago

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