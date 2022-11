Ahora lo hace por telemedicina: oncólogo Manuel Álvarez continúa atendiendo en Clínica Las Condes

Aunque el 4° Juzgado de Garantía le decretó la prohibición de hacer ingreso a la Clínica Las Condes (CLC), el oncólogo Manuel Álvarez Zenteno sigue con su agenda de atención abierta. Es que a través de la página web de la clínica se puede reservar una hora de telemedicina con el médico que está acusado de abuso sexual.

Al cierre de esta nota, Álvarez tenía horas disponibles martes, miércoles y jueves, entre el 3 y el 30 de noviembre y desde las 14.00 hasta las 19.30 horas. También tiene sus citas abiertas para el último mes del año.

Si bien el facultativo no está transgrediendo la prohibición que le hizo el juzgado, su estado activo como médico de CLC no fue bien recibido por el Colegio Médico. Francisca Crispi, presidenta del Colmed de Santiago, señaló que “la decisión de la clínica de mantener la vinculación del doctor a través de la telemedicina es desafortunada, pues es una situación compleja para las pacientes y es revictimizante para las denunciantes saber que persisten en la iniciativa de mantener la vinculación durante un juicio que ya tiene una medida cautelar”.

En Twitter, Crispi añadió que “@cliniclascondes cero criterio y ética profesional”. “Dado que el Ministerio Público estaba solicitando 16 años de cárcel para el Dr. Álvarez, por la gravedad de las acusaciones en su contra, debería existir un principio precautorio y que cesen sus atenciones por el tiempo que dure el juicio”, agregó más tarde.

Susana Borzutzky, abogada querellante del caso, sostiene que “la clínica le permita trabajar por telemedicina es una burla a la ley, es buscar un resquicio donde no existe y no respetar lo ordenado por los tribunales de justicia. Se pone en riesgo a las víctimas a través de un centro de salud que debiese cuidarlas y protegerlas”.

Álvarez había regresado el lunes 17 de octubre al recinto asistencial, día en que fue presentado como el director del Centro de Cáncer, cargo que ocupaba hasta el 2017, cuando fue desvinculado debido a las denuncias en su contra. Y a partir de estas, fue formalizado el 8 de enero de 2019 por la Fiscalía Metropolitana Oriente por el delito de abuso sexual reiterado en contra de una paciente.

El año pasado, el Ministerio Público concluyó la investigación y presentó la acusación en contra del oncólogo, para quien pide 16 años de cárcel por dos delitos reiterados de abuso sexual.

CLC sostuvo que además de haber reincorporado a Álvarez luego de que el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago dictaminara que la institución lo despidió injustificadamente cuando se conocieron los hechos en 2017, argumentaba que su restitución se había definido “en función de lo dispuesto por el referido Juzgado de Letras, y atendida su valía profesional, que lo hace ser uno de los oncólogos más reputados de nuestro país, con amplios reconocimientos profesionales tanto en Chile como en el extranjero”.

Pero su regreso no fue bien recibido, pues, tanto funcionarios como exfuncionarios de la clínica han manifestado estar en contra de su regreso. En ese contexto, Crispi asegura que “normalmente la justicia es insuficiente para abordar estos casos como de una ética profesional específica y acá lo vemos muy plenamente en el caso del doctor Álvarez, ya que, por ejemplo, a nosotros nos informan que el fiscal no puede pedir una medida cautelar que sea no ejercer la profesión. Esa medida cautelar no existe”.

Eso sí, la presidenta del Colmed Santiago afirma que han tomado otros caminos: “No está colegiado, por lo que el tribunal de ética del gremio no es una opción. Por eso, interpelamos a la Superintendencia de Salud y esta ofició a la clínica. Como colegio nos damos cuenta de que no hay muchas herramientas y creo que este caso tiene que ser bien ilustrado para que a futuro podamos tener una institucionalidad que responda mejor a los temas éticos dentro de la profesión médica”.

El jueves pasado la superintendencia ofició a la clínica por el regreso del oncólogo. En el documento, la autoridad le solicita al establecimiento informar “si cuentan con protocolos de trato digno y respetuoso para las personas que reciben atenciones de salud en sus dependencias”.