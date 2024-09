Alcalde Codina dice estar “decepcionado” tras reunión con Tohá porque no se aumentará dotación de carabineros

La mañana de este viernes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se reunió con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN) en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Cardenal Raúl Silva Henríquez, en donde personal médico fue amenazado para no atender a un niño de 11 años y una menor de 13 años que llegaron baleados junto a un adolescente, quien finalmente falleció en el recinto, mientras los otras dos víctimas permanecen internadas de gravedad.

Este hecho provocó que Codina exigiera un encuentro con la titular de la cartera para comprometerse a entregar más seguridad en las comisarías aledañas al establecimiento, sin embargo, a juicio del alcalde, la conversación no tuvo buen puerto.

“Me voy decepcionado de que no se haya adquirido un compromiso de aumentar la dotación para esta comisaría, porque es un tema tremendamente necesario. Como bien decían los trabajadores de salud, ellos también cumplen una labor comunitaria, salen a la calle y para eso también necesitan que las calles estén tranquilas y que estos delincuentes estén tras las rejas. Y no que sean ellos los que tengan que estar intranquilos, que se estén escondiendo tras el blindaje”, manifestó.

Y explicó: “La dotación de carabineros es totalmente insuficiente. Lo reconoció el mismo general, lo reconoce la misma ministra, los mismos carabineros también, cuando muchas veces se hablan en off. Por eso también mi insistencia. Nosotros creemos que la comisaría no puede seguir estando en categoría C, solo incluso para llegar a la categoría C, para que ustedes sepan, desde lo que tiene hoy día, tienen un déficit de 22 carabineros. Es decir, ni siquiera cumple hoy día con la norma de categoría que se le asigna”.

Pese a su disconformidad, el jefe comunal agradeció la presencia de Tohá en la comuna y la voluntad para escuchar sus propuestas: “Es un honor que ella haya venido a visitarnos, así que creo que tratando de honrar lo que es el fairplay en esto, debo agradecerle que haya concurrido personalmente, pero también exigirle que se cumplan los distintos compromisos que se adquirieron en este lugar y que no haya sido solamente la visita para que todo el tema amaine, para que baje la intensidad y se olviden todas las situaciones que hay que solucionar en una semana más”.