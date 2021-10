Alcalde de Colchane reclama insuficiencia de medidas migratorias anunciadas por Gobierno

Durante este mañana, en conversación con T13, Javier García, alcalde de Colchane, dio detalles de como se está viviendo la crisis migratoria en esta comuna de la frontera con Bolivia. El concepto que más se repitió para describir el escenario es “caótico”. Desde tomas de casas de funcionarios públicos, hasta hallazgos de dos cuerpos -preliminarmente de personas migrantes- han impactado durante este último tiempo.

Tan sólo el día de ayer se dio cuenta del hallazgo del cuerpo de una mujer en las cercanías de la comuna, que de manera preliminar correspondería a una mujer de origen haitiana. García además, confirmó la existencia de un segundo cuerpo NN que está siendo identificado por la fiscalía, pero que todo indicaría que es de otra persona migrante. Para la autoridad esta situación muestra que, a pesar de la militarización de las fronteras, el ingreso de extranjeros al país sigue en incremento, por ende, también la preocupación de los habitantes de las comunas del norte ante problemas de seguridad.

El miércoles 29 de septiembre el Gobierno anunció nuevas medidas frente a la crisis migratoria, entre las que se caracterizaba la preparación de refugios en Colchane e Iquique. El alcalde se mostró escéptico a esta acción, debido a las condiciones existentes actualmente en el lugar, que no serían suficiente para suplir las necesidad e incitarían a que, bajo desesperación, se sigan viendo actos de saqueos y amenazas.

“Por cierto que no estoy de acuerdo con una de las medidas que el gobierno ha tomado en términos de instalar un refugio o campamento en Colchane, toda vez que no existen las condiciones básicas, como por ejemplo red de alcantarillado. El clima no es favorable para que las personas puedan pernoctar en carpas improvisadas como pretende realizar el Gobierno”, indicó en la conversación en T13.

García aseguró que el día de ayer un grupo de migrantes habría ingresado al domicilio de funcionarios de la salud de la comuna, ubicado a un costado del consultorio. Indicó que se hizo la denuncia a Carabineros, pero que la capacidad de seguridad está siendo baja debido a que los esfuerzos están concentrados en las acciones administrativas. Agregó que se han recibido renuncias de funcionarios públicos, que “no están dispuestos a vivir en Colchane”. Todas estas situaciones habrían sido comunicadas por el alcalde a Rodrigo Delgado, ministro del Interior y a Karla Rubilar, ministra de Desarrollo Social, en la última visita a la Región.

“Les plantee una serie de medidas, aún estamos a la espera de las respuesta de las peticiones. Estamos solicitando seguridad para los pobladores y mayor infraestructura para la localidad. Por ejemplo, que para la atención médica deberíamos contar con un SAPU o con red de alcantarillado. Menos pensar en un refugio con capacidad para 200-300 personas sin tener las condiciones básicas”, dijo la autoridad local.