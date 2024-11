Alcalde de Lo Barnechea desmiente apoyo a Claudio Orrego y oficializa su respaldo a la carta de Chile Vamos, Francisco Orrego

Este viernes, comenzó a circular en redes sociales un video en que se muestra al candidato oficialista a la gobernación metropolitana, Claudio Orrego, junto con el alcalde de la comuna de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, sugiriendo que éste último lo apoya en su candidatura.

No obstante, este viernes desde la Municipalidad de Lo Barnechea aseguraron que dicho apoyo es falso y que el alcalde Lira está “muy molesto” debido a la utilización de su imagen en este video.

De hecho, el alcalde Lira intentó contactarse con el candidato oficialista Orrego para pedirle explicaciones, pero éste no le contestó, aseguran desde la municipalidad.

El alcalde Lira expresó que “Claudio Orrego publicó un video en que hace parecer que yo lo apoyo. Eso no solo es falso, sino que pretende engañar mañosamente a la ciudadanía. Mi candidato es Francisco ‘Pancho’ Orrego”.

Sobre sus motivos para no apoyar al candidato oficialista, Lira expresó “no votaría por Claudio Orrego porque apoyó decididamente a Irací Hassler y a los candidatos del PC. Porque votó apruebo de la constitución que pretendía refundar a Chile. Porque todavía no es capaz de aclarar las razones para transferir más de 1.600 millones de pesos a Procultura”.

Por último, “porque siendo gobernador le entregó muchísimos más recursos del Gobierno Metropolitano a alcaldes del Frente Amplio, la lista del pueblo y el Partido Comunista, en desmedro de quienes, pese a no ser de su coalición, hacemos la pega con mucho esfuerzo y dedicación”, cargó.

Desde la municipalidad, aclararon a La Tercera que el video utilizado por Claudio Orrego mostrando el supuesto apoyo del alcalde Lira, se trata en realidad de una actividad ocurrida hace dos años atrás, en que Lira invitó a Orrego a la inauguración de un terreno y esperaban el compromiso del Gobierno Regional para invertir en las obras que se deben edificar en dicho terreno de Lo Barnechea y que aún no se han construido.