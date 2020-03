Alcalde de Osorno por aumento de casos de coronavirus en su comuna: “Hay cierta irresponsabilidad. Creo que la gente todavía no tiene mucha conciencia de lo que puede pasar”

Esta mañana, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, se refirió en radio Cooperativa acerca de la cuarentena total anunciado para la ciudad el día de ayer por el ministerio de Salud, y que tiene como objetivo detener el contagio de Covid-19 en la zona. Esto se suma al cordón sanitario ya existente y que rige desde el 23 de marzo pasado.

Al respecto, el alcalde indicó que esta medida la gente la está esperando “hace bastante tiempo”.

“Es una preocupación que tenían y dada las circunstancias, dados los números como se han planteado, la verdad es que nos parece increíble que no se declarara todavía la zona de cuarentena acá en Osorno”.

Sobre la medida en sí, indicó, “es un espacio nuevo” que comenzarán a vivir, y con el cual “creo que es una oportunidad en que vamos a cuidar a la gente de una forma diferente y con el esfuerzo vamos a poder salir adelante sin lugar a dudas”.

Acerca de los contagiados, indicó, hasta el día de ayer eran “cerca de ochenta”, y la cifra subió mucho hace dos o tres días, cuando se duplicó “de un día para otro”.

Los contagios, indicó, se deben a su parecer a que las personas todavía no asumen lo peligroso de la situación

“Yo creo que hay cierta irresponsabilidad (...) creo que la gente, no toda en su conjunto, se ha tomado en serio esto”, advirtió. “Yo hasta el día viernes veía la plaza, grupos de personas conversando, caminando, colas interminables frente a los servicios públicos, a los bancos, sin tomar la distancia necesaria. Yo creo que la gente todavía no tiene mucha conciencia de lo que puede pasar”.

Como municipio, sin embargo, explica, no pueden fiscalizar, ya que desde el Gobierno, “nos rayaron la cancha”, “y hay cosas que podemos hacer y que no podemos hacer”.

“Aquí hay ciertas autoridades que tienen que hacer ese trabajo, y no vamos a meternos en ello, yo veo que cada uno en su particular función tiene que hacer lo que tiene que hacer”.

Información “poco clara”

Uno de los problemas actuales, indica, es que a su parecer “hay cierta preocupación” de parte de la ciudadanía.

“La gente no conoce, no sabe en detalle lo que está pasando, porque la información no ha sido tampoco muy clara al respecto, la autoridad ha sido muy celosa de todo lo que ocurre”, sostuvo.

“Especulaciones de cómo esta preparado el hospital para enfrentar una cosa de este tipo, tanto en la parte de equipamiento como de medicamento", expresó. "Yo he sentido - lo digo sin el ánimo de polarizar - llevamos en la vacuna contra la influenza cincuenta y tanto por ciento recién hasta el día de hoy, y no porque no tengamos el equipo de trabajo, tenemos muchos equipos de trabajo esperando todos los días para poder salir a vacunar como corresponde, sin embargo nos están mandando un número de vacunas muy limitadas que se agotan en el día mismo, y no tenemos este elemento para trabajar y hacer las cosas bien”.

“Yo creo que las señales tienen que darse con hechos concretos, donde uno se sienta realmente incorporado en este proceso”, agregó. “Porque la verdad que yo creo que los alcaldes sentimos que estamos haciendo todo lo posible por ayudar a solucionar el problema, poniendo todos los recursos que tenemos".

Sobre la situación actual del coronavirus, indicó, no ha visto que desde el Gobierno una anticipación a lo que pueda pasar y facilitando los recursos a las municipalidades.

“Sabemos lo que viene, y creemos que puede ser mucho más duro aún, sin embargo no vemos esa preocupación de parte del gobierno que se esté anticipando a los hechos, que diga por ejemplo 'vamos a poner recursos’ - hasta el día de hoy ha llegado cero recursos a los municipios, no ha llegado nada, espero que pronto lleguen- para poder tomar las medidas, comprar los implementos que faltan, todavía viene la parte social que no se ha dado, donde hay miles de personas que quedaron sin trabajo, que están en problemas, la jefa de hogar... va a llegar el momento que va a llegar al municipio a pedir ayuda”, advierte.

Al respecto, el alcalde indica que actualmente tienen a casi 2/3 de los funcionarios que están a cargo de salud - cercano a las 700 personas - ya están en la casa porque son adultos mayores, tienen enfermedades crónicas, o están embarazadas, sumándole a que se encontró positivo un funcionario, por lo que otras 100 personas tuvieron que ser puestas en cuarentena.

“Nos quedamos con 1/3 de los funcionario de Salud y nos importa y es necesario seguir funcionando con todos los centro de salud que tenemos”, expresó. “Porque ahí es donde llegan, las urgencias, los Sapu, están repletos de gente, necesitamos contratar personal”.

La cuarentena total en Osorno comienza a regir por siete días desde hoy lunes 30 a partir de las 22 horas.