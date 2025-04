Alcalde de Padre Hurtado pone en duda teoría transmitida por el gobierno sobre osamentas en Cuesta Barriga

El alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz (PS), se mostró escéptico ante la teoría transmitida por el gobierno del Presidente Gabriel Boric sobre las osamentas encontradas en la Cuesta Barriga, en la ruta que conecta dicha comuna con Curacaví, en la Región Metropolitana (RM).

Es que luego de que la Fiscalía barajó la posibilidad de que se tratara de un “cementerio” de la organización criminal Tren de Aragua, idea que luego se diluyó, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, transmitió en la jornada de ayer jueves que se trataría de osamentas utilizadas por casas de estudios o por instituciones públicas que luego habrían sido “botadas” en el lugar.

“La información que tiene el Ministerio de Seguridad Pública es que estos restos provienen de material probablemente de estudio. El origen de cómo llegaron a ese lugar forma parte de la investigación”, dijo el secretario de Estado.

“El origen forma parte de la indagación, calificar exclusivamente a las casas de estudios me parece aventurado. Existen protocolos en todas las instituciones que administran este tipo de materiales de estudio y que uno tiene que administrar con cuidado. Yo no atribuiría, mientras no tengamos información oficial del origen, a ninguna institución en particular. Las instituciones que pueden administrar este material de estudio son casas de estudios, pero también instituciones públicas” , agregó.

En diálogo con Radio Universo, este viernes el jefe comunal de Padre Hurtado puso en duda dicha hipótesis.

“La verdad es que como bien dice el dicho, me genera más dudas que certezas. Porque yo vengo del área de la salud, profesionalmente. Y en el área de salud, tanto universitaria como de servicios de salud, hay un protocolo para deshacerse hasta de una aguja”, destacó.

En esa misma línea, Muñoz reconoció que le parece extraño “que alguien se haya saltado ese protocolo, sea una casa de estudio, o un centro clínico, cualquier lugar donde se trabaje con restos, con personas para hacer estudios u otras cosas, y que hayan venido a tirarlo así como así la Cuesta de Barriga”.

En segundo lugar, apuntó, que también encuentra raro que “justo da la casualidad de que en el lugar donde se hizo, se tiró un cuerpo, hace un mes aproximadamente, que se encontró el viernes pasado, en ese mismo lugar se hayan encontrado otros restos”.

A la vez, el alcalde recordó otros episodios similares en el sector. “El 24 de diciembre del año pasado se encontró un cuerpo, al otro lado sí de la cuesta, pero cercano al lugar donde se encontró otros restos, al lado de Curacaví, se encuentra un cuerpo calcinado envuelto en una frazada. Hace un tiempo atrás, Padre Hurtado se conmocionó porque se encontró un antebrazo en un canal de regadío”.