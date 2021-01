Alcalde de Quilpué sobre zona siniestrada por incendio: “Con el plan regulador nuevo ahí no se pueden construir edificios”

El alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, dijo que el incendio ha dejado 14 damnificados y 7 viviendas destruidas. Todas se emplazaban en Teniente Serrano, sector que la Onemi instruyó evacuar, así como Los Pinos, Colina de Oro, Las Rosas y Wenceslao Vargas. En esta entrevista aborda el siniestro y el plan regulador de la zona.

¿Qué ayuda ha entregado el municipio a las personas damnificadas?

Concretamente no hemos entregado ninguna. Primero hay que hacer un catastro. Ver cuáles son los mecanismos de ayuda a las familias. (…) Lo que sí estamos haciendo es limpiar, ayudarlos a sacar escombros. El tema de los enseres tenemos que verlo caso a caso. Ya se hizo la ficha FIDE. Así que tenemos que discutirlo con el Ministerio.

¿Había microbasurales en la zona afectada por el incendio?

Había 2. Uno de ellos lo habíamos notificado, multado. Habíamos sacado todo. Nos significó $12 millones. Y nos dimos cuenta al año que de nuevo estaba ahí. Y el otro, que era menor, de un señor que recolectaba basura de Villa Alemana, que ya habíamos notificado al juzgado.

¿Qué otro esfuerzo ha hecho el municipio en términos de cortafuegos?

Justo nosotros en el sector de Alto Manquehue (Los Pinos) habíamos hecho un cortafuego, y no pudo avanzar el incendio en esa zona. Y en otra (Alto Manquehue, sector 7 y 8) unos jóvenes nos alegaron mucho, y cuando queríamos ver otros lugares, ellos alegaron por la flora y la fauna, que cómo era posible, que cómo no respetábamos, que era para otros fines. Había mucho conflicto y finalmente no se hizo.

¿Usted cree que las inmobiliarias están detrás de los incendios?

No puedo hacer una afirmación de ese tipo, porque sería especulación.

¿Existe relación entre la denominada “expansión inmobiliaria” y el plan regulador de Quilpué?

El plan regulador de Quilpué era del año ’71. En el ’92 se hizo una modificación, un seccional que se llama, en toda esta zona (del incendio): Los Pinos, Alto Manquehue, para hacer construcciones. Nosotros hicimos una modificación al plan regulador, efectivamente, y ese plan regulador fue aprobado el 2019, y el proyecto que hablan algunas personas es anterior a la aprobación del plan regulador que nosotros hicimos.

Lo que hicimos fue una modificación de una zona de área verde, que le pusimos área verde con equipamiento, pero nada de edificios, nada de torres. El área verde era privada, no pública, y los propietarios dijeron ‘oye, ¿puede ser que vaya con equipamiento?’, y el concejo municipal dijo ‘bueno sí’, porque tiene que ser equipamiento que sea en torno a la conservación del área verde.

¿Se han ejecutado proyectos inmobiliarios, con el nuevo plan regulador?

No se ha ejecutado ningún proyecto inmobiliario. Hay un proyecto, pre-proyecto, presentado en la dirección de obras, antes, con el plan regulador antiguo.

¿Y dónde está proyectado?

En el sector justamente de Los Pinos para atrás. Pero eso no hay nada que haya avanzado, que haya un proyecto ya, inicio de obras, no, nada.

Entonces, ya hay un pre-proyecto que está aprobado, con el plan regulador anterior, ¿del ’92?

No, es el plan regulador del ’91. El seccional (modificación) es del ’92. Y nosotros con el plan regulador nuevo regularizamos y ahí no se pueden construir edificios, cualquier proyecto que venga a futuro. Incluso paramos la extensión de ese lugar. Justamente por cómo se había trabajado el ’92.

¿El plan regulador para la extensión hacia el sector de Los Pinos?

Y El Retiro, El Sol, sector norte. La expansión solo quedó detrás del Troncal Sur, hacia la zona sur de la comuna. Que no hay nada.

¿Pero es precisamente donde fue el incendio ahora, o no?

No, nada que ver. No. Son kilómetros y kilómetros para el otro lado. Hacia Viña.

¿Hacia la altura de Paso Hondo?

No, más acá, por la Villa Olímpica, hacia el otro lado. Y ahí puede haber construcciones, pero para eso hay que urbanizar primero.

¿Entonces, solo sería posible la construcción de proyectos inmobiliarios en el sector sur de la comuna, por la Villa Olímpica?

Si presentaran, pero nadie ha presentado, porque sería carísimo construir. No sé, en 10 años, 15 años más, podría ser, pero hay que fijar una zona, que era urbana, que ya estaba definida como urbana.

Entonces, ¿el nuevo plan regulador del 2019 protege el área verde que mencionó, e impide la extensión hacia Los Pinos, El Retiro y El Sol?

Exactamente. Teníamos área verde y el propietario nos solicitó que no lo amarráramos, como era privado, y no iba poder hacer más área verde (…). Esa área verde está justamente cercano al sector donde hubo el incendio. Estos es Los Pinos hacia abajo (…). Aquí nosotros fuimos los que protegimos el área contra, edificios, edificaciones, inmobiliarias en el lugar. El plan regulador que se aprobó en mi gestión con los concejales actuales, y por eso los concejales aprobaron la iniciativa.

¿Qué piensa de los incendios?, ¿qué propone para terminar con esto?

Es complicado. No solo en esta zona. Cerca del zoológico también tuvimos un incendio. Aquí es como ha dicho el intendente: es gente demente, no lo entiendo de otra forma. Y espero que la fiscalía haga todo lo posible para encontrar los culpables, y se puedan condenar.

¿Usted está de acuerdo con el proyecto presentado por el diputado Diego Ibáñez, que busca impedir que se construya en sectores siniestrados?

Sí, por supuesto, porque queda para la especulación. Solo en ese punto estoy de acuerdo con él. De hecho, le voy a hacer un escrito al diputado para que considere (en el proyecto) cortafuegos para todas las personas que tengan terrenos privados, y que no termine el Estado de Chile, todos nosotros, pagando maquinarias. Es la única iniciativa que quizás podemos hacer juntos con ese diputado, antes de que me vaya.