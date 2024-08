El alcalde de Rancagua, Emerson Avendaño (Ind.) se refirió al robo que afectó en la tarde del viernes a una de las sucursales de la empresa de valores Brinks ubicada en esa ciudad.

Cerca de las 14.00 horas del viernes, se reportó la quema de varios vehículos en distintos puntos de la capital regional. En paralelo, un grupo ingresó a la empresa de valores con ayuda de escaleras. Luego, los individuos huyeron del recinto a bordo de vehículos, dejando billetes a su paso e intercambiando disparos con Carabineros.

De momento, 17 personas han sido detenidas por su presunta responsabilidad en el ilícito. El control de detención tendrá lugar este sábado en el Juzgado de Garantía de Rancagua.

El jefe comunal abordó en conversación con Meganoticias las condiciones de seguridad que mantiene la empresa y las sospechas en torno a la elaborada planificación del robo.

“Uno entra al lugar, hay un par de murallas de seguridad y después de eso no hay nada más. Esto fue en una hora, en un día elegido y la información que tenían era bien certera de dónde estaban los dineros y cómo actuar”, indicó.

“De hecho me comentaban que en el lugar había puestos inhibidores de señal para que la gente que estaba en el lugar no llamara a Carabineros, sino que la gente que llamó fue por el tema de los vehículos, de los miguelitos, pero en el espacio había inhibidores de señal. Uno no se atrevería a generar tanta conmoción en una ciudad si no tuviera certeza de la información que le pudiera entregar solo una persona que conoce el espacio”, detalló.

Alcalde de Rancagua acusa malas condiciones de protección en sucursal de Brinks y llama a la empresa a invertir en seguridad. Imagen de procedimiento policial por asalto a sucursal de Brinks en Rancagua. Foto: Jorge Loyola/Aton Chile.

Junto con eso, hizo un llamado a la empresa a “que pueda tomar cartas en el asunto por segunda vez, que pueda contener a su personal y que pueda invertir en seguridad”.

“Su inseguridad, su baja inversión, repercute en la ciudad. Ahora todos hablan sobre las personas que van a quedar detenidas en la cárcel de Rancagua, personas que en su gran mayoría son de Santiago. Entonces nuevamente nuestra ciudad se va a ver afectada por un tránsito de visitas de gente de Santiago y seguramente Rancagua en algún minuto, ni Dios lo quiera, pueda resultar nuevamente en una tentativa para estos tipos de robos”.

Asimismo, el alcalde se mostró de acuerdo con tildar de “terrorista” el atraco. “Algunos califican este hecho como un acto terrorista. Yo creo que debe ser así también considerado, porque no solamente se atraca un lugar, sino que se ponen en distintos puntos a quemar vehículos. Son más de 11 vehículos que se quemaron en distintos puntos de la ciudad de Rancagua y en la salida. Y claramente genera el terror y el pánico en la comunidad. Rancagua es una ciudad que se caracterizaba por su tranquilidad y que es algo que ya no podemos estar señalando”.

“Espero que todas las personas queden en prisión preventiva, la verdad es que sí son un peligro para la sociedad, para la comunidad. A mí lo que me preocupa un poco es la cárcel de Rancagua y estos desplazamientos que ha señalado de gente que no es oriunda ni de la ciudad ni tampoco de la región. Eso nos puede traer mayores complicaciones”, cerró.