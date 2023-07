Alcalde de Zapallar afirma que asaltantes que ingresaron a su casa le dijeron: “Déjanos trabajar tranquilos”

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, se refirió al violento asalto que sufrió con su familia hace una semana, cuando la madrugada del 5 de julio se encontraba en su vivienda y un grupo de sujetos encapuchados irrumpió en su hogar violentándolo a él, a su esposa y a sus hijos.

De acuerdo con los antecedentes que el jefe comunal ha entregado, en medio del asalto protagonizó una pelea a golpes con los delincuentes, quienes estaban amarrando a su esposa.

En conversación con CHV, Alessandri fue consultado por si hubo alguna amenaza respecto de su actuación como alcalde, considerando que la autoridad denunció un loteo ilegal en las costas de la comuna que estaría relacionado con bandas vinculadas al tráfico de drogas.

Al respecto, el jefe comunal señaló que “hubo una situación en el mismo hecho, pero es motivo de investigación, solo me dicen ‘déjanos trabajar tranquilos’, me dicen en el momento. Y también cuando estábamos forcejeando, estábamos peleando, en el momento, cuando llegan, cerca de la pieza de uno de mis hijos, me dicen ‘si sabemos que eres el alcalde’. Y yo les digo ‘¿qué sabes tú quién soy yo?’”.

Siguiendo con su relato, el alcalde señaló que los asaltantes le dijeron que ya habían asaltado otra vivienda del sector, “la casa de abajo”.

“Y eso me da motivo después para, una vez que se van, salir de la casa corriendo para ir ayudar a la vecina que yo sabía que estaba amarrada, porque ellos me notificaron que la habían asaltado”, indicó.