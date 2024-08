Alcaldesa Claudia Pizarro por operativo masivo en La Pintana: “Esta es una solución momentánea”

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, manifestó su conformidad con el masivo operativo desarrollado este viernes en La Orquesta, una zona de la comuna en la que se han registrado al menos cuatro homicidios en menos de dos semanas, acotando que se trata de “una solución momentánea” a lo que ocurre en el sector.

En La Orquesta, el fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, Héctor Barros, lideró en terreno una acción conjunta y masiva entre Carabineros y la Policía de Investigaciones, en marco de causas por homicidios y otros delitos. Se desplegaron al menos 300 efectivos y se allanaron una veintena de inmuebles.

“Esta es la forma en que nosotros debemos enfrentar el delito. Esto no ha sido un invento, levanté lo que estaba pasando en este lugar, porque realmente no es un invento, esto está sucediendo y cuando hay un problema en una comunidad, hay que hacerlo presente para buscar la solución, pero esta es una solución momentánea y esperamos que esto permanezca durante el tiempo”, señaló la jefa comunal tras el operativo.

Al menos 300 efectivos de la PDI y Carabineros participaron de operativo en La Pintana, ante serie de homicidios en La Orquesta. Foto: PDI.

Pizarro precisó que las personas que murieron baleadas en el cuadrante no eran de la zona y sus velorios se produjeron en otros barrios y comunas.

Asimismo, sostuvo que las bandas que operan en la zona, no solo se dedican al narcotráfico, sino que desarrollan una multiplicidad de delitos y se hicieron del control de varios inmuebles para instalarse.

“Hemos encontrado, he entrado a las viviendas, y hay mucho material que se han robado de plazas que estamos construyendo acá. Hay soleras, hay material de construcción. No solo se dedican a la droga, sino a hacer un daño permanente. Estas no son viviendas donde exista una cama. Estos son locales donde estos narcos han comprado estas viviendas a otras personas y han hecho un negocio, un negocio que no paga tributo, sino solo cuesta muertes”, afirmó.