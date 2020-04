Alcaldesa Pizarro anuncia acciones legales contra pastor que lideró culto evangélico en La Pintana

La alcaldesa Claudia Pizarro, anunció acciones legales en contra del pastor Ricardo Cid, quien fue sorprendido liderando un culto evangélico en La Pintana ayer domingo.

Cid, quien fue condenado por delitos sexuales en 2015, trasladó el culto desde Santiago -que está bajo cuarentena- a esta comuna en la que no rige la medida pero que ya registra 39 personas contagiadas.

“Son actitudes irresponsables no solo del pastor sino de todos los que participaron. Esta gente no está consciente de que este lugar, creen que porque no estamos en cuarentena, es ineludible el virus. Es una falta de cultura, de criterio, una irresponsabilidad que siga sucediendo esto”, sostuvo la alcaldesa, quien enfatizó que estas actitudes “de cristianas no tienen nada”.

En este sentido, la jefa comunal anunció acciones legales en contra de Cid. “Vamos a clausurar todos los lugares donde existan aglomeraciones, reuniones y multicanchas. Vamos a querellarnos, esperamos que el Ministerio Público sea ejemplificador”, dijo Pizarro, y agregó que el recinto en que se celebró el culto será satinizado y clausurado.

La jefa comunal además relató que el propietario de la casona en que se realizó esta ceremonia religiosa argumentó que se la arrendó a Cid porque La Pintana “no está en cuarentena” y que desconocía que la realización de estos eventos estaban prohibidos en medio de la emergencia mundial por el COVID-19.

“En La Pintana hay 39 personas contagiadas. El nivel de hacinamiento es de 14 personas. Cuando alguien se contagia, todo el grupo familiar se contagia”, comentó Pizarro.

Según informó el Ministerio de Salud, los brotes de coronavirus de comunas como San Pedro de la Paz, Hualpén y Osorno se iniciaron en cultos religiosos evangélicos donde decenas de personas resultaron contagiadas.