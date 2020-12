Amenazas contra fiscal Chong: Corte revoca libertad y ordena la prisión preventiva de todos los imputados

La sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó hoy la libertad de siete de los ocho formalizados por las amenazas de muerte a la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte Ximena Chong.

Tras la apelación realizada por el fiscal Francisco Jacir, el tribunal de alzada capitalino determinó que los sospechosos cumplan la medida cautelar más gravosa, prisión preventiva, luego de considerar que su libertad era un peligro para la víctima. Los alegatos del Ministerio Público estuvieron a cargo del abogado Nicolás Calvo.

La sala, compuesta por las ministras Jéssica González, María Rosa Kittsteiner y el abogado integrante Rodrigo Asenjo, decidió en forma unánime revocar la resolución dictada la semana pasada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En esa oportunidad, la jueza Tatiana Escobar consideró que la prisión preventiva era desproporcionada para siete de los ocho imputados que son investigados por ir hasta la casa de la investigadora en Providencia a dejarle una carta con amenazas de muerte en octubre pasado. Sólo dictaminó dicha medida cautelar para Pablo Martínez, ya que en su domicilio, en medio de allanamientos, se encontró una subametralladora UZI.

El Ministerio Público no quedó conforme con lo resuelto, por lo que decidió apelar y exponer los antecedentes a la Corte santiaguina. Entre ellos está la planificación del delito que hicieron los imputados, en una oficina donde funcionaba el comando del Rechazo, que pertenecerían a un grupo de extrema derecha y además de la motivación que tuvieron: la formalización de un carabinero que impulsó a un adolescente al Río Mapocho en medio de manifestaciones.

Es así como entonces, por orden del tribunal de alzada capitalino, quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva los imputados Gabriel Orlando Jara Vivanco, Daniel Philippe Goldberger Garcés, Solange Andrea Aravena Méndez, Paula Andrea Narváez, Orrego, Osvaldo Máximo Urcola Díaz-Valdés, Benjamín Morelos Zaragoza Wotherspoon y Fernando Javier Hasler Martínez. En principio, cumplirían la medida cautelar en Santiago Uno o la Cárcel de Alta Seguridad.

Delgado dice que son “bienvenidas” todas las medidas que frenen este tipo de “iniciativas afiebradas”

Consultado sobre este tema, el ministro del Interior Rodrigo Delgado sostuvo que “nos parece inaceptable que se instale la cultura de la amenaza, nos parece inaceptable que se normalice la cultura de ir, invadir un lugar privado para entregar una carta, nos parece inaceptable que a cualquier autoridad le llegue un e-mail amenazando de muerte a la familia, con fotos de familiares cercanos, eso es lo que nosotros rechazamos”, expresó.

En esta línea agregó que “todas esas medidas que conduzcan a frenar ese tipo de iniciativas afiebradas, esas iniciativas equivocadas, iniciativas que rechazamos con toda nuestra fuerza, por su puesto que bienvenidas”.

“Lo que no puede ocurrir, es que no solamente una autoridad, cualquier chileno o chilena no pueda expresar su opinión, no pueda iniciar una investigación, no pueda decir lo que piensa, porque va a haber un grupo de cualquier lado -venga de donde venga- eso tenemos que frenarlo. En este caso los tribunales tienen que actuar y nosotros estamos siguiendo este caso y otros casos en los cuales hay denuncias”, concluyó Delgado.