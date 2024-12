Amplían detención de jugador Valentín Vidal y Fiscalía indica que le faltan “antecedentes fundamentales”

La tarde de este jueves, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago determinó ampliar la detención del jugador de Unión Española, Valentín Vidal, por el presunto delito de violación y abuso sexual. Esto porque, desde Fiscalía, argumentaron que faltan “antecedentes fundamentales para poder determinar efectivamente si ocurrió este delito”.

El Fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, señaló que “se están haciendo todas las diligencias de investigación para efectos de poder determinar si efectivamente este delito ocurrió. La víctima es una menor de 13 años y el día de hoy se amplió la detención del único imputado detenido por este hecho”.

“El imputado no ha declarado, está en su derecho, nosotros tampoco hemos conversado con él, no lo declaró antes la policía, por lo tanto no sabemos su versión de los hechos hasta el momento”, detalló Olivari.

Respecto a los antecedentes que presentaron ante el tribunal para solicitar la ampliación de detención de Vidal, el fiscal aclaró que “estamos investigando un posible delito de violación contra una menor de 13 años de edad, que el imputado es la persona que pasó detenida, es una persona que tiene 20 años, que es futbolista del Club Deportivo Unión Española y él habría, al parecer, pasado a buscar a la víctima a su establecimiento educacional el día de ayer y se podría haber efectivamente realizado un delito sexual en el departamento del imputado”.

“Esos son los antecedentes que tenemos hasta el momento, todo lo demás son diligencias que están en pleno desarrollo”, explicó el persecutor.

Junto con ello, confirmó que se incautó el teléfono del futbolista y que el Servicio Médico Legal (SML) realizó un examen a la menor de 13 años, y están a la espera del informe el cuál calificó como “vital” para la investigación.

“Hay algunos antecedentes que están en la carpeta investigativa y hay otros antecedentes que nos faltan y que van a estar, esperamos que estén de aquí al sábado para poder tener la certeza y poder formalizar de manera adecuada”, agregó el fiscal.

El tribunal decidió ampliar la detención hasta el sábado 7 de diciembre.