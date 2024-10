Andrea Cox Vial: la profesora de Vitacura a la que se le perdió el rastro camino a su trabajo y es buscada por la PDI

Andrea Cox Vial hace clases en la Escuela Básica La Frontera de Cerro Navia.

Este miércoles 16 de octubre debía llegar a su lugar de trabajo, sin embargo no acudió.

La profesora de 50 años, soltera y sin hijos, habría salido de su casa en Vitacura a primera hora de la mañana en su vehículo, un automóvil Volvo sedán color negro.

“Nos tiene angustiados que no hemos sabido nada de ella. No hemos hablado con ella, no han encontrado el auto”, manifestó uno de sus familiares en diálogo con TVN.

Sus cercanos ingresaron una denuncia por presunta desgracia y la Policía de Investigaciones está trabajando para conocer su paradero.