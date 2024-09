El descargo de Ángela Vivanco: “Hemos debido enfrentar acusaciones que se dan por ciertas sin contar con la posibilidad de dar respuesta”

Luego de conocidos durante el pasado fin de semana conversaciones vía chat entre el abogado Luis Hermosilla y Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, en las que ambos se piden diversos favores mutuos. El hecho significó desde que la profesional podría ser acusada constitucionalmente, hasta que se hayan pausado sus funciones como académica de la Universidad Católica. Además, el Pleno de la Corte Suprema acordó este lunes abrirle un cuaderno de remoción y suspenderla de todas las funciones propias e inherentes al cargo durante la tramitación de dicha acción.

Ante esto, ella misma salió al paso -escuetamente- a través de sus redes sociales.

“Siempre hay una ventana hacia la luz. Muchas gracias de corazón a los amigos que me han llamado, escrito o visitado con su apoyo y solidaridad ante los difíciles momentos que ha pasado y pasa mi familia”, comienza su publicación de este martes.

Y sigue: “Desgraciadamente hemos debido enfrentar acusaciones que se dan por ciertas sin contar con la posibilidad de dar respuesta y en lo personal he sido destinataria de medidas tomadas en mi trabajo profesional y académico sobre la base de filtraciones. Estoy recabando, con dificultades, la información real a través de mis abogados y me interesa aclarar cada uno de los puntos en que he sido mencionada”.

Finalmente, cierra señalando que pide “como siempre la ayuda de Dios en este arduo momento y miro con esperanza y mucha fe el futuro”.