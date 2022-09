“Antígeno en 3 pasos”: la nueva estrategia contra el Covid que permite comprar tests de antígeno a bajo costo

Este martes el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, dio a conocer “Antígeno en 3 pasos”, estrategia del Ministerio de Salud (Minsal) que busca mejorar el acceso a los tests de antígeno contra el Covid-19, poniendo a disposición de las personas kits de autotest en farmacias a un costo que no podrá superar los 3 mil pesos.

“Como hemos dicho en las últimas semanas, es evidente que nos encontramos en un nuevo momento de la pandemia. De hecho esta semana vemos cómo continúa una baja de los casos con un 33% de disminución en los últimos 7 días. Con respecto a las últimas dos semanas, la reducción es de un 42%”, detalló el subsecretario.

En este sentido, sostuvo que “un factor muy importante para mantener estos indicadores en verde es que tengamos un acceso oportuno al testeo, tanto de carácter preventivo, como cuando uno tiene síntomas respiratorios o ha estado en contacto con personas que han sido confirmadas”.

Si bien el precio normal de los test de antígeno ronda actualmente los 10 mil pesos, gracias a esta nueva campaña -que se basó en la ley Cenabast para realizar diferentes convenios con farmacias y poder adquirir autotest de antígeno y comercializarlo a un bajo costo-, las personas podrán adquirirlos los kit a un precio menor: no más $ 3.000.

Los test disponibles con esta estrategia son de antígeno nasal que se encuentra certificado por el Instituto de Salud Pública (ISP), y cuentan con una alta efectividad y están desde hoy a la venta en 498 farmacias. En las próximas semanas se espera aumentar la cantidad de locales que tengan disponibles los test bajo esta campaña, superando las mil.

Los pasos para adquirir el test y autoreportar el resultado -ya sea si es negativo, positivo o inconcluso- indicó el subsecretario, son los siguientes:

Antígeno en 3 pasos:

Comprar el kit de autotest del Minsal en las farmacias adheridas. Estas pueden revisarse en la página web “Campaña de antígeno” disponible en el mapa de georeferenciación. Al momento de la compra la persona deberá presentar su cédula de identidad o documento de identificación, ya que el test cuenta con un número de folio que va asociado al ID de la persona que adquiere el producto para reportar el resultado posteriormente. La cantidad máxima de test a comprar es de 4 en un periodo de 30 días. Estas pueden revisarse en la página web http://turnosdefarmacia.cl . Allí se pueden encontrar las farmacias que venderán el kit de autotest con el filtrodisponible en el mapa de georeferenciación.o documento de identificación, ya que el test cuenta con un número de folio que va asociado al ID de la persona que adquiere el producto para reportar el resultado posteriormente. Testearse. Autoreportarse por vía online escaneando el código QR que aparece en el test y llenando el formulario, o de manera telefónica a través de los canales disponibles del Minsal como el Fono TTA (800 371 900) o Salud Responde (600 360 7777)

Si el resultado es negativo, éste deberá ser reportado, y se recomienda tomar otro test en el caso que los síntomas y signos sugerentes a Covid-19 persistan.

Si el resultado es no válido o no concluyente, éste también tendrá que ser notificado, y se recomienda repetir mediante otro test debido a que no cumple con las condiciones para realizar interpretación de resultado.

Si el resultado es positivo, también deberá ser reportado, contestando las siguientes preguntas a través de la selección automática de respuestas:

Adjuntar una foto del dispositivo, donde se visualice el resultado del test y el folio de la caja que contenía dicha prueba.

Presenta síntomas: SÍ/NO

Presenta condición epidemiológica: SÍ/NO

El testeo oportuno, recordó el subsecretario, “es tan pronto la persona tiene síntomas o si ha tenido un contacto estrecho con alguien que ha sido positivo”. Además, sostuvo, es importante realizarlo de forma preventiva si las personas asisten a reuniones masivas o si visitan a personas de mayor riesgo.

Esta campaña, añadió la autoridad, se suma a los esfuerzos para disponibilizar el testeo a la población. También continúan los operativos de la Búsqueda Activa de Casos, los cuales se pueden encontrar mediante el visualizador online disponible en el sitio web del Minsal.

¿Debo autoreportarme aunque el test salga negativo?

Sí. Al ser adquirido, el químico farmacéutico deberá registrar el kit del antígeno con convenio Minsal vendido con el Rut del comprador, por lo que la persona debe informar si su resultado es positivo, negativo o inconcluso ya sea por los canales oficiales del Minsal Fono TTA (800 371 900), Salud Responde (600 360 7777), o por el formulario escaneando el código QR que se encuentra en el kit.

En el caso de no adjuntar la imagen que se solicita si el test da positivo, se generará ticket de atención para que sea contactado por Fono TTA, Salud Responde y/o Hospital Digital dependiendo del tipo de caso.

Cómo autoreportarse vía web con el código QR y formulario

Se dispondrá de un formulario digital de autoreporte de resultado de antígeno en la página web https://seremienlinea.minsal.cl/

Para ingresar al formulario se le solicitará al usuario testeado los datos del folio del test Minsal para validar la pertinencia del registro. Dicho folio corresponde al folio único del test de antígeno asociado al Rut del usuario comprador, los cuales fueron registrados al momento de la compra-venta del antígeno.

El ingreso al formulario no permitirá avanzar con el registro si es que:

El folio del test de antígeno fue utilizado anteriormente.

El folio del test de antígeno no presenta concordancia con lo tributado por el proveedor.

El folio del test de antígeno no fue asociado al Rut del usuario comprador en el momento de la compra-venta.

Cómo autoreportarse vía telefónica por Fono TTA (800 371 900) o Salud Responde (600 360 7777),

Tras verificar que el test de antígeno y folio correspondan a los test validados por el Minsal, el usuario será transferido a un equipo especializado, el cual verificará la concordancia de la historia del usuario, los datos de antígeno y comprobará que este antígeno no haya sido utilizado anteriormente.

En caso que los datos del antígeno presenten pertinencia, concordancia y no hayan sido utilizado anteriormente, se rescatarán los datos mínimos necesarios para la notificación de autoreporte, y si es que así requiere, se evaluará in situ la posibilidad del agendamiento a telemedicina a través de Hospital Digital.

Después del autoreporte

Una vez finalizado el autoreporte, se pasará por un proceso de validación del resultado a través de profesionales o técnicos clínicos entrenados.

La validación del resultado se basa en la fuente de información y en la calidad de la información entregada. El autoreporte vía web permite la carga de fotografías. La fotografía cargada debe mostrar claramente el dispositivo y el folio del test realizado. La validación y clasificación de la imagen será realizada por un profesional clínico. Si la interpretación es correcta y el folio es concordante con lo declarado, el usuario podrá ser contactado desde nivel central mediante vía telefónica y será atendido por profesionales de Hospital Digital, de Fono TTA o Salud Responde dependiendo del tipo de caso.

En el caso de contar con imagen defectuosa, donde no sea posible interpretar el resultado y/o no se muestre claramente el folio, o el folio no corresponda al declarado, se enviará correo electrónico notificando a la persona sobre la situación y los pasos a seguir.