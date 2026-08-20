Apertura de Los Libertadores: adelantan paso de transporte de carga de Chile a Argentina

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes dieron a conocer, que el paso de vehículos de transporte de carga de Chile a Argentina se ha adelantado para este jueves 20 de agosto.

Cabe recordar que el paso se encuentra funcionando de forma unidireccional e inicialmente sólo funcionaría desde Argentina a Chile, este martes, miércoles y jueves, y de Chile a Argentina el viernes y sábado.

Según dieron a conocer las autoridades a través de un comunicado, “a solicitud de la Coordinación Argentina; y gracias a la rápida, eficiente atención y resultado de los servicios controladores en el Complejo Fronterizo Los Libertadores y el Puerto Terrestre de Los Andes, habiéndose cumplido exitosamente la primera etapa del Plan de Reapertura, se adelanta para el Jueves 20 de Agosto, tránsito de Chile a Argentina”.

De acuerdo a lo que añadieron, el paso estará disponible entre las 8:00 y 20:00 horas, y será en una sola dirección desde Guardia Vieja en Chile, hasta Uspallata en Argentina.

“El sistema de salida de Camiones desde Chile, en tiempo y forma será comunicado adecuadamente, a partir de este instante, en forma directa con camiones en parqueadores de las rutas 57 CH y 60 CH, por personal de la Delegación Presidencial Provincial de los Andes”, añadieron desde la delegación presidencial.

Respecto al paso de vehículos de turismo, desde la delegación sostuvieron que “en una fecha y hora oportuna se comunicará las condiciones de apertura para turismo (vehículos menores, buses, etc.), para dar transitabilidad segura, como así también, las bandas horarias que permitan normalizar sus respectivas actividades”.