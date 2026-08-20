Apertura de Los Libertadores: adelantan paso de transporte de carga de Chile a Argentina
A partir de este jueves podrán transitar los transportes de carga desde Chile a Argentina.
Desde la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes dieron a conocer, que el paso de vehículos de transporte de carga de Chile a Argentina se ha adelantado para este jueves 20 de agosto.
Cabe recordar que el paso se encuentra funcionando de forma unidireccional e inicialmente sólo funcionaría desde Argentina a Chile, este martes, miércoles y jueves, y de Chile a Argentina el viernes y sábado.
Según dieron a conocer las autoridades a través de un comunicado, “a solicitud de la Coordinación Argentina; y gracias a la rápida, eficiente atención y resultado de los servicios controladores en el Complejo Fronterizo Los Libertadores y el Puerto Terrestre de Los Andes, habiéndose cumplido exitosamente la primera etapa del Plan de Reapertura, se adelanta para el Jueves 20 de Agosto, tránsito de Chile a Argentina”.
De acuerdo a lo que añadieron, el paso estará disponible entre las 8:00 y 20:00 horas, y será en una sola dirección desde Guardia Vieja en Chile, hasta Uspallata en Argentina.
“El sistema de salida de Camiones desde Chile, en tiempo y forma será comunicado adecuadamente, a partir de este instante, en forma directa con camiones en parqueadores de las rutas 57 CH y 60 CH, por personal de la Delegación Presidencial Provincial de los Andes”, añadieron desde la delegación presidencial.
Respecto al paso de vehículos de turismo, desde la delegación sostuvieron que “en una fecha y hora oportuna se comunicará las condiciones de apertura para turismo (vehículos menores, buses, etc.), para dar transitabilidad segura, como así también, las bandas horarias que permitan normalizar sus respectivas actividades”.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.