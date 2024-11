Apoyo transversal: Senado ratifica a Dorothy Pérez como contralora general de la República

En la sala del Senado se aprobó este lunes la postulación de Dorothy Pérez Gutiérrez para el cargo de contralora general de la República.

Con 46 votos a favor, uno en contra, y dos abstenciones, la Cámara Alta ratificó el nombre de Pérez en el cargo, tras ser nominada por el Presidente Gabriel Boric y desempeñarse como contralora subrogante desde octubre de 2023.

En representación del Ejecutivo estuvo en la Sala el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.

El debate

En el debate senadores de todo el espectro político destacaron el “amplio mérito” que posee Dorothy Pérez para hacerse cargo de la institución, debido a que se ha desempeñado en el ente fiscalizador por más de 20 años, donde fue avanzando desde cargos técnicos hasta llegar a la cabeza de la Contraloría.

Asimismo, relevaron la autonomía que mostró en su rol de subrogante, poniendo énfasis en la lucha contra la corrupción. Los senadores valoraron también que se trata de la primera mujer en hacerse cargo de este organismo estatal.

Al respecto, Pedro Araya (PPD) relevó que Dorothy Pérez es “una persona de basta experiencia que conoce la institución desde dentro”, y que debido a que “empezó desde abajo, conoce el trabajo que realizan los distintos funcionarios que componen el ente fiscalizador”.

Agregó que Pérez posee un “doble mérito” para ser la nueva contralora, ya que “proviene de la educación pública” y posee “un reconocimiento de una gran parte de funcionarios de la Contraloría”.

Por su parte, la senadora Paulina Nuñez (RN) afirmó que Pérez “ha impulsado importantes fiscalizaciones para enfrentar de manera decidida los actos de corrupción”, por lo que otorga una “garantía amplia a todos los sectores y al país”.

Dede la UDI, Luz Ebensperger relevó que “Dorothy Pérez es un ejemplo claro de meritocracia. Ella ingresó a la Contraloría hace más de 20 años, empezando de un grado técnico (...) Ha recorrido las distintas unidades de la Contraloría, es decir tiene un conocimiento acabado”, indicó.

En tanto, la senadora Gloria Aravena (Republicanos) respaldó la nominación de Pérez por la labor que ha cumplido como contralora subrogante. “Espero que este desempeño impecable que ha tenido lo demuestre también como contralora general de la República”, sostuvo.

Por su parte, la independiente Alejandra Sepúlveda -el único voto en contra de la nominación- criticó el “acuerdo político” que se habría generado entre oficialismo y oposición para ratificar a Pérez en el cargo, por lo que indicó que votaría en contra de su nominación.

Al respecto, destacó que “nosotros no somos parte de este acuerdo político para la nominación casi unánime de la contralora Dorothy Pérez”, a quien criticó por haber escalado hasta la Corte Suprema su conflicto con el excontralor Jorge Bermúdez.

“No podemos tener sombras, no tengo la convicción y como no tengo la convicción, no puedo votar a favor”, sostuvo la parlamentaria.

Al respecto, indicó que cuando la funcionaria llevó hasta el máximo tribunal su confrontación con Bermúdez “no protegió a la Contraloría, la expuso”. En este sentido, sostuvo que “ella era una persona de confianza del contralor Jorge Bermúdez, y ¿qué es lo que hace una persona que pierde la confianza?, es dignamente retirarse”, manifestó la parlamentaria.

De inmediato, respondió el senador DC Francisco Huenchumilla, quien descartó ser parte de un acuerdo político. “Lo que yo vi fue una persona con personalidad que se atrevió con muchas cosas- una de las cuales fue recurrir a la Suprema porque tenía un problema con su jefe- para que las instituciones funcionaran”.

Asimismo, valoró que la contralora subrogante “tomó un montón de medidas que nosotros y la opinión pública vimos como correcta”, tras lo cual indicó que “espero que ejerza el cargo con la misma fuerza que le vi como subrogante”.

En tanto, el socialista José Miguel Insulza valoró el desempeño de Dorothy Pérez a la cabeza de la Contraloría. “Vimos una contralora subrogante que actuó como si fuera titular, que reorganizó su oficina, que sacó gente que no estaba trabajando en su oficina y la puso en los distintos servicios”, relevó.

Agregó que Pérez “no es una persona que tenga interés en lucirse (...) sino en simplemente hacer el trabajo que tiene que hacer un contralor”.

Dorothy Pérez

La abogada de 48 años estudió derecho en la Universidad de Chile. Su carrera como funcionaria de la Contraloría inició en 2007, cuando fue contralora regional de Valparaíso hasta el 2010, año en que se trasladó hasta la inmediaciones de Santiago como subjefa de la División de Auditoría Administrativa, manteniéndose allí hasta el 2014.

Fue en enero del 2016 que ingresó como jefa de gabinete de el excontralor Jorge Bermúdez, fue ocho meses después que asumió como subcontroladora.

Sin embargo, con Bermúdez habría roto toda relación en agosto del 2018. Fue en esa fecha que el entonces contralor le pidió la renuncia, algo que finalmente se resolvió en la Corte Suprema, y en favor de Pérez. Tras ello, en el año 2023, ella asumió como subrogante cuando Bermúdez dejó el ente en diciembre.

En su primer día como contralora subrogante, la abogada eliminó seis jefaturas y reestructuró por completo el organismo mediante una resolución. Junto con esto, decidió crear una división especial para perseguir actos de corrupción en municipalidades y gobiernos regionales. “No hay ninguna revancha”, aseguró para explicar esas acciones. Esto, ante su conocida enemistad con su antecesor