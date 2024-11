Antesala del cambio de gabinete: Boric blinda a Tohá y Orellana, y se abre el debate sobre ingreso de parlamentarios al gobierno

Ad portas de realizar su cuarto reajuste ministerial, el Presidente Gabriel Boric optó por adelantar el consejo de gabinete -que habitualmente se hace el último viernes de cada mes- para este lunes. La cita, que congregó en el Salón Montt Varas a los 24 ministros del Mandatario, tuvo un cariz especial, pues se hizo en medio de la incertidumbre por cómo será la magnitud del rebaraje de piezas que se prepara en La Moneda.

Ante eso, el Jefe de Estado decidió dar una señal y blindar, una vez más, a su ministra del Interior, Carolina Tohá, quien ha estado en el centro de las críticas de la oposición por el manejo del caso Monsalve, que le asestó un duro golpe al gobierno.

“En materia de seguridad, como he dicho en otras oportunidades, no se puede improvisar y las soluciones no son con varita mágica, sino que son con trabajo, con responsabilidad, con persistencia. Y en eso no me cabe ninguna duda, porque lo he visto, que las policías, la Fiscalía, la ministra del Interior y todos los equipos están completamente dedicados a que esto salga adelante”, afirmó el Presidente Boric, en el marco de una crisis de seguridad y de solicitudes desde la oposición para que Tohá abandone el gabinete.

Posterior al Mandatario, fue la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien se sumó al blindaje a la jefa del gabinete, al advertir que Tohá cuenta “total y absoluto” respaldo de La Moneda.

“Lo que yo puedo reafirmar es algo que ha dicho el Presidente de la República, que nuestra ministra del Interior, el equipo de gobierno, cuenta con total y absoluto respaldo para las tareas que el mismo Presidente ha encomendado en torno a trabajar por la principal preocupación de los chilenos y chilenas, que es la agenda de seguridad”.

Ante eso, la vocera del Ejecutivo agregó en la ecuación a otra de las ministras cuestionadas desde la derecha por el caso Monsalve, la titular de la Mujer, Antonia Orellana (FA), quien se enteró dos días después que Boric y Tohá del caso Monsalve, que generó la renuncia del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras una denuncia por violación presentada en su contra por una de sus asesoras.

“Es impresionante cómo ante la denuncia de violación contra un exsubsecretario termina siendo el foco de atención y de responsabilidad dos ministras mujeres. Es impresionante cómo el debate se ha trasladado a eso, en vez de poner el foco en lo importante, en la protección a las víctimas y que estas denuncias no solamente se materialicen, porque sabemos que es difícil para las víctimas denunciar, sino que la justicia funcione con absoluta y máxima rigurosidad en tiempo y forma”, dijo Vallejo.

¿Meter mano al Congreso?

El fin de semana, en entrevista con CNN, el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) sorprendió al reconocer que él no cierra la puerta a asumir un ministerio en el marco del próximo cambio de gabinete que prepara el Presidente Gabriel Boric.

“Para mí, servir a la patria siempre es un honor. Hoy día lo estoy haciendo como diputado, me siento honradísimo (...). Pero obviamente que tendría que tener la conversación. Y hay un dicho, que dicen que a una persona no se le puede decir que no”, sostuvo el parlamentario, quien, de esa manera, abrió una discusión dentro de los partidos políticos del oficialismo, respecto de las piezas que el Ejecutivo debe tener a disposición para el cierre del gobierno. En La Moneda, sin embargo, ya se ha delineado una idea respecto de si echar mano o no al Congreso para el cuarto reajuste ministerial del Mandatario.

Ante esta posibilidad, en La Moneda transmiten que el rediseño del gabinete se orientará, hasta ahora, de forma acotada a los movimientos forzados que se deben producir antes del 15 de noviembre, plazo fatal para que las autoridades que quieran competir por un cupo en el Parlamento el próximo año renuncien al gobierno.

De ocurrir esto, en La Moneda se producirá un reajuste ministerial acotado a las salidas forzadas por las elecciones parlamentarias, que se centrarían en cargos que, si bien son importantes, también cuentan con agendas sectoriales. En el gobierno, uno de los nombres que toma fuerza para salir es el de Nicolás Cataldo (Educación), quien podría asumir una carrera por una diputación en el distrito 9 en 2025.

Dentro de Palacio ejemplifican con su caso, ya que, de concretarse una eventual salida, la mejor carta para reemplazar a Cataldo no vendría desde el Congreso, sino que desde el mismo Ministerio de Educación: el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana (FA), uno de los principales ideólogos de la reforma que le pone fin al CAE.

La mirada de los partidos

En línea con lo que planteó Winter, en el oficialismo no hay mayor resistencia a que el Presidente pueda designar a uno de los parlamentarios del sector como ministro de Estado. Sin embargo, dicen que por ahora, tampoco habría mayores indicios de que algo así se esté planeando.

Para el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, “es un espacio al cual el gobierno y el Presidente en particular tiene como posibilidad de recurrir. No sería primera vez, lo han hecho casi todos los gobiernos”.

Y agregó: “Nosotros vamos a estar disponibles a las solicitudes que el Presidente estime son contribuyentes, porque nos importa mucho este tramo que queda de gobierno y que sea con máxima eficacia.

De hecho, en el PC, a diferencia de lo que determinaron para ministros y subsecretarios -en donde se optará por que las autoridades se mantengan dentro del gabinete, salvo que el Presidente diga lo contrario-, no se habría formulado un criterio para una eventual nominación de parlamentarios.

La presidente del Frente Amplio, Constanza Martínez, destacó que es una facultad del Mandatario y afirmó que como partido “lo apoyamos en todos los sentidos que él determine y en eso tenemos total disposición a todos nuestros cuadros, pero también pensando en que es él el que toma la determinación”.

Consultada si ella se incluye en esa disponibilidad para ser eventualmente integrar el gabinete respondió: “Sin duda, él es el que determina”.

En el Socialismo Democrático, en tanto, es compartida la idea de que son pocos los nombres los de la coalición que hoy están en el Congreso que podrían llegar a La Moneda. Entre las cartas que suenan, de acuerdo a los propios dirigentes, están algunos senadores impedidos de ir a la reelección, como Ricardo Lagos Weber o Jaime Quintana, ambos militantes PPD. También José Miguel Insulza, del PS, aunque él ha transmitido que le interesa repostular como senador por Arica.

De hecho, fuentes en el PPD dicen que de momento no ha habido contactos desde el Ejecutivo preguntando por sus parlamentarios. Sin embargo, aseguran que de darse esa opción no se opondrán. Algo que en todo caso sigue en desarrollo.