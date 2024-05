Asaltan a mano armada a Naya Fácil mientras se trasladaba en vehículo de aplicación: “Pensé que me iba a disparar”

La influencer Nayadeth Neculhueque, más conocida como Naya Fácil, fue objeto esta noche de un asalto mientras se trasladaba en un vehículo de aplicación junto a un amigo.

Según se conoció, la mujer acudió hasta la 12 Comisaría de San Miguel para interponer la denuncia por el hecho.

Ahí relató que mientras se dirigía a un restaurante con su amigo Sergio Narchi -en la misma comuna-, un automóvil de color gris comenzó a seguir al Uber en el cual se trasladaban. Así, en una luz roja fueron abordados e intimidados por un grupo de delincuentes que portaba armas de fuego.

Tras esto, asaltaron al conductor mientras Naya Fácil comenzó una huida a pie, no sin antes lanzar su cartera y pertenencias al suelo como una forma de evitar que los antisociales la siguieran.

En declaraciones a 24H, la influencer sostuvo que “nos subimos al Uber y este auto lo adelantó y, al doblar, nos dimos cuenta de que este auto nos venía siguiendo”.

“Sergio me dice: ‘nos vienen siguiendo’, y yo me largué a reír y dije ‘bueno, (tal vez es) algo de buena onda, alguna broma. En eso se acercan por el lado y chocan al Uber”, agregó.

Tras esto, apuntaron al conductor del vehículo en su cabeza para asaltarlo, mientras Naya Fácil y Sergio Narchi corrieron para huir del lugar, pero la mujer fue seguida por uno de los antisociales quien le apuntaba por la espalda, mientras la conminaba a entregar sus cosas en medio de improperios.

La influencer relató que “uno de estos tipos me venía apuntando con una pistola. Entonces tiré mi cartera, donde llevaba mis documentos, todo, la tiré al suelo y seguí corriendo, después no volví a mirar. El tipo me venía apuntando por la espalda, pensé que me iba a disparar, así que seguí corriendo lo más fuerte que pude”, indicó visiblemente afectada.

Asimismo, luego de lo ocurrido Naya Fácil utilizó su cuenta de Instagram para contar lo sucedido.

“Chiquillos, andaba con el Sergio en un auto y nos acaban de asaltar”, partió contando Naya, en sus historias.