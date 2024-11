Asociación Nacional de Fiscales por listado que entregó la defensa de Hermosilla: “No tiene ninguna trascendencia jurídica”

Este viernes, en el programa Desde la Redacción de La Tercera, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, afirmó que “no tiene ninguna trascendencia jurídica-procesal” el listado de nombres de jueces y persecutores que reveló Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de su hermano Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva por delitos de corrupción en el marco del caso Audio.

El representante de la agrupación indicó que los presuntos contactos con Hermosilla “no tienen nada de reprobable” y llamó a no darle “más importancia de la que tiene”.

“Nuestro foco principal como fiscales es si esto tiene trascendencia desde el punto de vista jurídico-procesal, y yo creo que no. Por cierto que muchos colegas podrán sentirse agraviados o afectados porque sale un hombre que si bien no dice nada, igual señala que usted se contactó con este abogado, pero eso no tiene ninguna importancia, porque además no sabemos el contenido”, sostuvo Bravo.

El líder de la organización se refirió a los nombres que fueron incluidos como parte de discusiones sobre nombramientos, aunque Hermosilla recalcó que dichas conversaciones no necesariamente “son conductas ilícitas”.

Ante esto, explicó: “No sabemos cuál es el contenido de esas conversaciones, pero si se refieren a causas que están en tramitación, y obviamente el abogado es interviniente de esa causa, no hay ningún inconveniente. El tema del nombramiento es más complejo porque los fiscales no participamos ni directa ni indirectamente, salvo cuando postulamos a u cargo”.

“Ocurre muchas veces de que los candidatos o candidatas se contactan con distintas personas para que sean recomendados a las cortes de apelaciones o Suprema, y eso es una cuestión –quiero ser súper categórico– que no es que esté bien, pero el sistema funciona de esa manera”, remarcó.

En esa línea, agregó: “Obviamente eso se presta para reuniones privadas y eventualmente para compromisos. Ahí pasamos una línea que no podemos pasar, cuando de alguna manera una persona que postula un cargo se siente comprometido con aquel que lo apoyó”.

El abogado Juan Pablo Hermosilla. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Nombramiento del fiscal nacional

Bravo también abordó las acusaciones de la defensa de Hermosilla en contra del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien acorde a los abogados, se habría comprometido a entregar información por adelantado a Andrés Chadwick sobre causas relacionadas con Sebastián Piñera.

Sobre este punto, manifestó que “sin ninguna duda debió registrarlo en la ley del lobby” y precisó que “no juzgo de que haya habido mala fe. Simplemente fue un olvido, pero que ha tenido consecuencias”.