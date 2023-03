Autoridades de Apruebo Dignidad visitan la exclínica Sierra Bella

El miércoles la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, sufrió un nuevo revés en su intento por concretar la compra de la exclínica Sierra Bella.

Lo anterior, pues el Conservador de Bienes de Santiago rechazó la inscripción del inmueble por falta de documentación en el segundo intento del municipio por concretar esa diligencia.

La compra de la exclínica se ha visto empañada considerando que el monto de la operación fue de $ 8.200 millones, a instancias de que el precio del inmueble, cuando se ofertaba, era de $ 3.500.

Por esta situación es que ya existen dos requerimientos presentado en Contraloría, además de la orden de la Fiscalía Centro Norte de incautar el vale vista con que el municipio quería efectuar la compra.

Con todo ese trasfondo, autoridades de Apruebo Dignidad que representan la zona se desplegaron este jueves en las dependencias de la exclínica para “recorrerla”. Puntualmente, el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social), la consejera regional, María Eugenia Puelma (Partido Comunista), la concejala Dafne Concha (PC), además de dirigentes vecinales.

Luego del recorrido por la exclínica, Winter señaló que quería “entender y observar algo que como abogado no tenía las herramientas para comprender, que es la diferencia entre comprar un inmueble que puede servir para una clínica y comprar un inmueble que cuenta con resoluciones sanitarias para realizar operaciones quirúrgicas”.

Sobre su opinión del inmueble, precisó que “hay un montón de cosas que yo no tengo la capacidad de comprender sobre la tasación, etc... porque, insisto, yo no voy a cometer la imprudencia de darles la cifra de cuánto creo que esto cuesta por haberlo mirado, eso sería una irresponsabilidad total de mi parte. Lo que les puedo decir es que aquí hay una clínica, es real que hay una clínica, que yo la veo en condiciones de funcionar con muy pocos arreglos. Claro, es un lugar que hace tres años que no se utiliza, por lo tanto, requiere un montón de asuntos. Les puedo decir que entendí la diferencia entre un inmueble que puede servir para una clínica y una clínica que tiene actualmente sus autorizaciones. Lo que sí les puedo decir, a modo comparativo, es que lo que yo vi es muy superior a lo que yo he visto de los Cesfam de mi distrito”.

Consultado por si observaba irregularidades en el proceso, el legislador indicó que respeta de fiscalización que pueden realizar los parlamentarios y “una vez que esto ya está radicado en Contraloría, yo confío en las instituciones y el día (de mañana), si Contraloría hace objeciones o le da la razón a los parlamentarios que han objetado, bueno, que las instituciones funcionen y los fallos se acatan”.

Esto, a propósito de la denuncia presentada por los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser por el eventual delito de fraude, debido al monto que pagó el municipio por el inmueble.

Por su parte, la concejala Concha, indicó que visitó anteriormente la exclínica junto con Hassler. “Como parte del proceso para llegar a la votación, se nos mostró Sierra Bella y después se nos envió toda la documentación una semana antes que votáramos en el Concejo”.

Concha, además, pidió que Contraloría “se tome poco tiempo para resolver esto”.