Autoridades de gobierno se reúnen con jóvenes que han infringido la ley y que la próxima semana rendirán la PAES

La mañana de este viernes el ministro de Justicia, Jaime Gajardo; el subsecretario de su cartera, Ernesto Muñoz; la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; y la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, compartieron un desayuno con jóvenes que han infringido la ley y que la próxima semana rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Durante la cita, las autoridades de gobierno hicieron hincapié en la importancia de las nuevas oportunidades para la reinserción social.

Por su parte, el titular de Justicia destacó que “en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, trabajamos para garantizar que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades para construir sus futuros. La gratuidad en la educación, que defendemos con convicción, no solo busca abrir las puertas de la universidad, sino también asegurar que quienes ingresan puedan terminar sus estudios sin barreras económicas”.

“Esto es parte de nuestro compromiso por una educación inclusiva y accesible para todos y todas”, agregó.

Foto: Aton.

En tanto, la subsecretaria Arratia señaló que “la educación tiene un papel fundamental en acompañarlos en sus trayectorias, incluso cuando los caminos no son fáciles y exigen caerse y levantarse. Para cumplir sus sueños, se necesita paciencia, perseverancia y avanzar paso a paso. Esta prueba no es el final, sino parte de un proceso con más oportunidades para seguir creciendo”.

Asimismo, su par de la Niñez sostuvo que “la igualdad de oportunidades debe estar presente a lo largo de toda la vida. No basta con llegar a la educación; también es necesario contar con los recursos para mantenerse y alcanzar los sueños”.

Por último, uno de los jóvenes en proceso de reinserción que rendirá la PAES dijo que “cada persona es un mundo y podemos seguir cambiando nuestro propio mundo para transformar nuestro núcleo y lograr más cosas. A pesar de los desafíos, siempre recibí mucho apoyo, especialmente en esta etapa de transición que, aunque estresante, es necesaria. Hay muchos jóvenes que, por vivir en condiciones desfavorables, creo que no son capaces de alcanzar lo que para otros parece algo normal, pero quiero recordarles, especialmente a quienes han tenido menos oportunidades, que son iguales a todos y que no tener las mismas condiciones no significa que no podrán alcanzar sus sueños”.