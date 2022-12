Balance Onemi: a nivel nacional se registran nueve incendios forestales con alerta roja

Durante la tarde de este viernes desde la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Onemi), dieron a conocer un nuevo balance con la situación de los incendios forestales a nivel país, la cual afecta a la zona centro y sur. Debido a la magnitud de los siniestros, esta jornada la Región Metropolitana se vio cubierta por una capa de humo que llevó al gobierno a decretar Alerta de Riesgo Sanitario en la RM.

Según el reporte entregado, el cual corresponde a las 11.00 horas de esta mañana, a nivel país hay un total de 16 incendios que se encuentran activos, mientras que 47 están controlados y 2 han sido extinguidos.

Del total de los activos, se indicó, existen 9 con alerta roja a nivel país, correspondientes a incendios en las comunas de Quilpué, Catemu, Villa Alemana y Santo Domingo en la Región de Valparaíso.

Por su parte, en la Región Metropolitana los incendios con alerta roja se registran en la comuna de Curacaví y San Pedro, y en la Región de Biobío en Nacimiento, San Pedro de la Paz y Florida.

Respecto a la situación de cómo estarán los vientos para disipar la capa de humo que presenta la RM, desde la Dirección Meteorológica de Chile indicaron que los sectores costeros van a estar nublados y para mañana se van a registrar 27°.

“(Esto) significa que podríamos tener humo todavía en los alrededores y sobre todo los que son de Curacaví, que deberían todavía estar con este humo en el día de mañana”, indicaron desde MeteoChile “El día domingo vamos a tener viento calma en toda la zona central, vamos a tener temperaturas más altas, la humedad va a estar un poco más baja, y la temperatura sobre los 31°”.

Ya desde el lunes en adelante, indicaron, se deberían registrar vientos “un poco más intensos” sobre los 30 o 40 km/h en algunos sectores, “y eso hace que el viento disipe los contaminantes” de la capa de humo presente en la RM.

“No hay ningún aumento en la demanda de consultas tanto en el sistema ambulatorio como hospitalario”

Por su parte la ministra de Salud, Ximena Aguilera detalló que por la llegada del humo de los incendios a la RM las personas que tienen algún tipo de enfermedad respiratoria crónica “le puede significar algún tipo de descompensación o irritación en las vías respiratorias” y es por esto que se les ha solicitado a las personas que eviten realizar actividades físicas.

En ese sentido, indicó que tienen “todo el sistema de atención de urgencia está preparado para cualquier contingencia”.

“Lo que me han informado es que no hay ningún aumento en la demanda de consultas tanto en el sistema ambulatorio como hospitalario. El riesgo mayor es simplemente por la exposición a material particulado, aquí no hay exposición a gases tóxicos”, añadió.

En este sentido, detalló, si las personas sienten que están expuestas a humo puedan usar mascarillas para así evitar mayor irritación.