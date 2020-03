Berta Robles Fernández, generala a cargo de la seguridad del 8M: “No me identifico como feminista, sino como una persona que está por la equidad de género”

Lleva 31 años de servicio en Carabineros, es madre de tres hijos y con su actual cargo de jefa de Zona de Prevención y Protección de la Familia, la generala Berta Robles (48) es una de las dos mujeres con un cargo en el alto mando de la policía uniformada. Su carrera, incluso, le permitiría en el futuro ser generala directora.

Hoy, sin embargo, la labor de Robles es otra: será la responsable de la seguridad durante la marcha del 8M, en la conmemoración del Día de la Mujer, que ha tenido masivos llamados de adhesión. “Este año, la convocatoria será tres veces mayor que la del año pasado, se estima que llegarían entre 800 mil y un millón de mujeres”, afirma.

Por ello, la institución dispondrá 1.700 carabineras para acompañar las marchas a lo largo de todo Chile, de las cuales mil estarán en la Región Metropolitana.

¿Cuáles serán los focos de atención durante la marcha?

Cubriremos toda la Alameda con personal femenino para acompañar la marcha. Presumimos que, como en otros años, la manifestación será solo de mujeres. Por ende, establecimos que el acompañamiento directo de la marcha lo realizaremos nosotras, y solo en caso de que hubiese desórdenes, y según su gravedad, actuará el personal de control de orden público, que incluye la presencia de personal femenino y masculino. Sin embargo, tenemos fe de que la marcha será totalmente pacífica.

No se solicitó permiso a la intendencia para esta marcha. ¿El resguardo se hará de todos modos?

Nosotros estamos obligados por ley a acompañar y brindar la seguridad a todo el ciudadano que se manifieste pacíficamente. Se debería repetir la historia de las marchas de las mujeres, donde no hay situaciones de violencia.

Movimiento

Para la generala, es muy simbólico que sean carabineras quienes resguarden la seguridad en el Día de la Mujer. “Esto brinda un mensaje de que nosotras somos competentes y tenemos las capacidades y aptitudes para cumplir todo tipo de servicio”, señala Robles.

¿Se siente identificada con el movimiento feminista ?

Claro que sí. Hay demandas de las feministas que son súper lógicas de apoyar y que nos hace sentirnos parte de este gran grupo de personas que, además, representa una necesidad de igualdad de oportunidades y de derechos. Tengo una hija y quiero que en su futuro tenga las mismas oportunidades que los hombres, que sea respetada como niña y que nadie ejerza violencia y poder sobre ella.

¿Podría, entonces, declararse como feminista?

Yo no me identifico como feminista, sino más bien como una persona que está por la equidad de género y porque existan las mismas posibilidades para distintas personas. Pero no me podría determinar como una feminista, sobre todo con pensamientos tan radicales como los que he visto. Pero sí estoy completamente de acuerdo con la equidad.

La vocera de la Coordinadora 8M, Javiera Manzi, afirmó este miércoles que Carabineros “ha demostrado ser una de las instituciones que amenazan nuestras vidas”. ¿Qué opina sobre eso?

Ellas están emitiendo un juicio de valor anticipadamente y nosotras lo único que haremos en la marcha es acompañarlas y preocuparnos de que sea segura.

¿Cómo se preparan para posibles manifestaciones en su contra?

Sería muy contraproducente que eso ocurriera, pensando en la fecha y en las peticiones de las mujeres que se están manifestando. La esencia básica de esta manifestación es la no violencia contra la mujer. Entonces, la eventual violencia no sería coherente con el llamado a manifestarse, ya que serían mujeres agrediendo a mujeres.

¿Cómo se viven estos ataques por parte de otras mujeres?

Es muy triste, porque antes de ser carabinera, soy mujer. Nos duele mucho que se nos ataque por el solo hecho de vestir el uniforme, yo creo que hay que tener presente el gran aporte que hacemos como institución a la ciudadanía.

¿Siente miedo?

Uno siempre al salir de servicio, y sobre todo en asuntos que son impredecibles, tiene un porcentaje de temor. Más que miedo, es la incertidumbre de no saber cómo podrían resultar las cosas.