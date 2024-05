Bomberos de Valparaíso descarta participación de otro voluntario en incendios de febrero en la zona

Este sábado el comandante del cuerpo de bomberos de Valparaíso, Vicente Maggiolo, se refirió a la detención del voluntario acusado de ser responsable del megaincendio en la región, donde señaló que en el cuartel de la a 13° compañía de bomberos de Placilla no se encontró “absolutamente nada”.

Fue en un punto de prensa en el que el comandante Maggiolo expresó como se sentía la comunidad de voluntarios producto de la formalización de quien fue su compañero “estamos completamente devastados”.

“En lo personal no he pegado una pestaña en toda la noche. Son muchas las cosas que dan vuelta, son muchas las sensaciones que uno tiene. Uno es el comandante de la institución, tengo a mi cargo más de mil bomberos que no se merecen estar hoy día ni siquiera lo más mínimo en una tela de juicio”, aseveró.

Dentro de ello, el comandante del cuerpo de bomberos de Valparaíso descartó la participación de otro voluntario. “La Policía de Investigaciones (PDI), dentro de su investigación, dentro de su allanamiento, al cuartel de la décimo tercera no encontró absolutamente ninguna prueba, nada, y quiero ser categórico, en el cuartel de la décimo tercera no hay absolutamente nada”, aclaró.

Maggiolo explicó que todas las pruebas encontradas por las policías fue en el vehículo particular y domicilio del sujeto detenido. “Se descarta la participación de alguien más porque si no la PDI hubiera hecho allanamientos masivos dentro del cuartel en este caso”, cerró.