Boric marca diferencia con Lula tras cumbre de mandatarios y asegura que violaciones a los DD.HH. en Venezuela “no son un construcción narrativa”

Tras participar en la cumbre que reúne a 11 jefes de Estado de América del Sur convocados por el Mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, el Presidente Gabriel Boric relató los temas que se trataron en el encuentro y marcó una diferencia con su par brasileño en torno a las violaciones de DDHH en Venezuela.

Y es que este lunes, antes de la llegada del resto de los mandatarios, Lula sostuvo un encuentro bilateral con el Presidente venezolano Nicolás Maduro, donde el brasileño manifestó que se ha construido una “narrativa” para encasillar a Venezuela como dictadura.

“He ido a países que no saben dónde queda Venezuela, pero dicen que Venezuela tiene una dictadura. Nicolás Maduro, ustedes tienen que deconstruir esa narrativa. Ustedes saben la narrativa que han construido sobre el autoritarismo y la antidemocracia”, dijo el mandatario brasileño.

Palabras de las cuales se desmarcó Boric tras participar en las primera reunión de la cumbre de mandatarios, que representaba el regreso de Nicolás Maduro, tras varios años de ausencia, a los encuentros de carácter multilateral. Para Boric, de hecho, fue la primera vez en que coincidía con Maduro desde que asumió la presidencia, en un contexto donde ambos gobiernos han debido acercarse para resolver problemas migratorios y que llevó al Ejecutivo a nombrar a Jaime Gazmuri como embajador en Caracas, luego de cinco años de vacancia del cargo.

“Para muchos de nosotros es la primera oportunidad que tenemos de compartir en un mismo espacio multilateral con el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, y la verdad nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales porque creemos que en estos espacios se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde nos atacamos los unos a los otros”, partió diciendo el Presidente Boric para luego marcar distancia con Lula.

“Eso, sin embargo, no puede significar hacer la vista gorda frente a temas que son de principios e importantes, y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el Presidente Lula el día de ayer, en el sentido de que las violaciones a los DDHH eran una construcción narrativa. No son una construcción narrativa, es una realidad seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto de que los DDHH deben ser respetados siempre y en todo lugar independiente del color político del gobernante de turno”, enfatizó el jefe de Estado.

El objetivo de la cita -según informaron desde Cancillería- era fortalecer la integración y coordinación regional en áreas específicas e iniciar una hoja de ruta para evaluar las posibilidades de crear una instancia multilateral entre los países sudamericanos. En la antesala, medios brasileños habían informado que la cita podía ser un intento por volver a reactivar el foro internacional de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), instancia regional de la cual Chile congeló su participación en 2018.