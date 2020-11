Bus del Transantiago impacta viviendas en Maipú

Un bus del Transantiago impactó esta mañana dos viviendas ubicadas en la comuna de Maipú.

El hecho ocurrió en las calles Eduardo Domínguez con Isabel Riquelme, cuando, por circunstancias que se investigan, el chofer perdió el control de la máquina al doblar en una esquina.

El teniente de Carabineros Patricio Camaño explicó que “este accidente se trató de un bus que al efectuar un viraje a la derecha por Isabel Riquelme hasta Ingeniero Eduardo Domínguez, según lo manifestó el conductor, pierde el control de móvil producto de la humedad existente en la calzada, impactando primero contra una palmera del bandejón central y, posteriormente, luego de corregir su rumbo, impacta estos dos domicilios, provocándole daños de consideración en las rejas frontales de estos”.

Según señaló el uniformado, las personas que habitan los domicilios afectados no resultaron con lesiones. Por otro lado, el chofer fue trasladado hasta un centro asistencial para realizarle la alcoholemia. Además, quedó citado al Juzgado de Policía local por los daños ocasionados a las casas.

Ricardo López, habitante de una de las casas afectadas, dijo a 24 Horas que el chofer “No me pueden decir que dobló a 30 kilómetros por hora. Nunca dobló a 30. Si no es por ese letrero que dice 40, al que le pegó el pencazo, el bus se mete directo a la casa. Ese letrero doy gracias a Dios que enderezó el bus para que se llevara solamente lo que es de afuera. Si no, se mete hasta la cocina”.

“¿Quién fiscaliza a estos compadres?”, cuestionó.